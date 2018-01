Alcaraz (CaixaBank) es disculpa després d'afirmar que els desnonaments eren "una llegenda urbana"

El director general de Negoci de CaixaBank, Juan Antonio Alcaraz, ha lamentat avui "profundament" les seves declaracions de la setmana passada en les quals va assegurar que els desnonaments són una llegenda urbana, i ha demanat disculpes per les seves paraules.

Alcaraz va assegurar, durant la seva participació en unes jornades organitzades per l'IESE, que els desnonaments formen part de la llegenda urbana i que l'assumpte de les clàusules terra va ser utilitzat perquè les entitats financeres paguessin part de la crisi.

"Em retracto de manera pública i sincera de les meves paraules i voldria demanar disculpes a totes aquelles persones que s'han pogut sentir ofeses", ha assegurat aquest dimecres Alcaraz en unes declaracions a Efe. "Els que em coneixen saben molt bé que el que vaig dir no és el que penso ni reflecteix la meva manera de veure les coses, i ho sento", ha afegit.

"Sento de veritat unes declaracions que han estat desafortunades en tots els seus termes i que en absolut es corresponen amb allò que penso ni amb les meves actuacions professionals al llarg de 30 anys de trajectòria en el sector, ni tampoc amb els valors i el model de gestió de la nostra entitat", diu Alcaraz.

El directiu recorda que l'accés de totes les persones a un habitatge digne ha estat sempre una de les prioritats de CaixaBank i que aquesta entitat té per norma intentar evitar qualsevol situació de desnonament, per la qual cosa aplica criteris de flexibilitat en les reestructuracions del crèdit i atenció a la situació personal de cada client.

Tot plegat per, ha dit, evitar sempre el procediment judicial i el desnonament, que és un compromís ferm que complementa la tasca de l'Obra Social de La Caixa, que compta amb més de 33.000 habitatges socials per a col·lectius amb dificultats, ha conclòs.

Carta de la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca

Les disculpes d'Alcaraz han coincidit amb la divulgació avui d'una carta que li ha dirigit la Plataforma d'Afectats per la Hipoteca en la qual el convida a acudir a les seves reunions i a "escoltar la veu de les famílies que arriben desesperades perquè han rebut una ordre de desnonament que de llegendària no té res", i a "tenir el valor de dir-nos a les víctimes que els desnonaments no han estat, no són, més que una llegenda urbana".