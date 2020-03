Alemanya trenca el dogma del dèficit zero

No va ser la cancellera Angela Merkel (CDU), sinó el seu soci de govern, el vicecanceller i ministre de Finances Olaf Scholz (SPD), qui es va adreçar ahir al Parlament alemany (Bundestag) en una sessió històrica: “Ens esperen setmanes dures”. Merkel està en quarantena des de divendres passat per haver estat en contacte amb un metge contagiat de Covid-19. Ella va donar negatiu, però segueix confinada. És per això que es va veure un Bundestag sense cancellera i un hemicicle on els diputats van haver de mantenir una distància de dos escons entre ells.

Hi va haver un resultat de 469 vots a favor, 3 en contra i 55 abstencions (del partit d’ultradreta AfD) en la votació del paquet de mesures econòmiques més important a Alemanya des del final de la Segona Guerra Mundial. Es trenca la regla del dèficit zero i s’estableix un deute rècord de 156.000 milions, uns 100.000 milions més del fins ara permès. Es calcula que es recaptaran 33.500 milions d’euros menys en impostos i hi haurà 122.500 milions d’euros en despeses addicionals. El conjunt de modificacions de lleis i les mesures són en tres àmbits. Primer, una injecció de 3.000 milions d’euros per a la Sanitat per doblar llits als hospitals, que es dotaran de més respiradors i de material per lluitar contra el coronavirus. Un altre àmbit és el de l’habitatge: entre l’1 d’abril i el 30 de juny, cap inquilí, privat o professional, podrà ser expulsat de la seva vivenda o local si es retarden dos mesos en el pagament del lloguer. No es perdonen els deutes, però es guanya temps per pagar-los, i es flexibilitzen les condicions per rebre ajudes extra per a famílies amb criatures que no poden treballar i per rebre ajudes per a aturats de llarga durada.

El tercer objectiu és estabilitzar l’economia i mantenir llocs de treball. El Bundestag va aprovar ajudes úniques per a autònoms i petites empreses: 9.000 euros durant tres mesos amb fins a cinc treballadors i 15.000 euros durant tres mesos amb un màxim de 10 treballadors. Per a mitjanes i grans empreses, es manté l’opció de facilitar l’accés a crèdits del banc governamental de desenvolupament KfW com a part d’un fons d’estabilització que ahir el Parlament va aprovar per un valor de 600.000 milions d’euros. Fins dimecres, el banc KfW havia rebut sol·licituds derivades del coronavirus per un valor de 3.000 milions. El govern no descarta participar en empreses, com va fer durant la crisi financera, si bé s’ho guarda com a carta extrema i assegura que es tornarien a privatitzar, passada la crisi. Dies abans ja s’havia aprovat que el govern assumeixi un 60% (o un 67% si es tenen fills) de la part del sou que es deixa de rebre, si hi ha hagut reducció d’hores o de salari.

Canvi de quòrum al Parlament

Per assegurar el quòrum del Parlament en temps del coronavirus, el Bundestag va aprovar primer que fos necessària només la presència d’un quart dels diputats en lloc de la meitat per poder aprovar lleis fins al juny. Demà el Senat alemany (Bundesrat) ha d’aprovar el paquet, un pur formalisme.