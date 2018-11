Amancio Ortega ingressarà 1.386 milions en dividends d'Inditex

El fundador i primer accionista d'Inditex –la matriu de marques com Zara, Massimo Dutti, Bershka, Stradivarius i Pull&Bear, entre d'altres–, Amancio Ortega, ingressarà aquest any un total de 1.386 milions d'euros en concepte de dividends de la companyia.

Aquest divendres 2 de novembre cobrarà 693 milions d'euros per l'última retribució de l'any que abonarà la firma gallega als seus accionistes, i així sumarà els 1.386 milions en tot l'any.

En concret, Ortega rebrà els gairebé 1.400 milions d'euros en dividends a través de les societats Pontegadea Inversiones i Partler, amb les quals controla una 59,294% de l'accionariat d'Inditex. Els dividends d'Inditex que va ingressar l'any passat van arribar als 1.256 milions.

El guru gallec de moda repartirà aquest any entre els seus accionistes més de 2.300 milions a compte dels resultats de 2017, fet que suposa 0,75 euros per títol, un 10,3% més que l'any anterior. D'aquest import, la companyia ja va abonar el passat mes de maig un dividend ordinari a compte de 0,375 euros per acció, al qual se suma un altre del mateix import en concepte d'ordinari complementari i extraordinari, que es farà efectiu aquest divendres, 2 de novembre. Ortega és el primer accionista del gegant tèxtil.

Per la seva banda, la seva filla Sandra Ortega, que posseeix el 5,053% de la firma gallega, cobrarà aquest any més de 118 milions en dividends d'Inditex, davant dels 107 milions d'euros que va percebre l'any anterior.

Inditex va registrar un benefici net de 668 milions d'euros durant el primer trimestre de l'exercici fiscal 2018-2019 (des de l'1 de febrer al 30 d'abril), fet que suposa un augment d'un 2% respecte al mateix període de l'exercici anterior.