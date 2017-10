Amazon ja fa entregues des del centre logístic del Prat

Sense soroll, com és habitual en el gegant del comerç electrònic, Amazon ha posat en marxa el seu centre logístic al Prat de Llobregat, la seva primera i gran aposta per cobrir el mercat català i altres àrees del sud d’Europa. Després del tràfec de les obres iniciades l’estiu del 2016, ara són els camions i les furgonetes de repartiment els que utilitzen els accessos de les instal·lacions, que tenen 60.000 metres quadrats i està previst que ocupin unes 1.500 persones. Aquest nou centre ha de convertir-se també en un punt de referència per a la distribució al sud d’Europa del grup fundat per Jeff Bezos.

Fonts d’Amazon han confirmat a l’ARA que el gran centre del Prat ja ha començat a fer les primeres entregues a clients, però la plena activitat encara trigarà a arribar, ja que la posada en marxa es farà de forma gradual. De fet, en els seus plans originals es preveia que l’ocupació de 1.500 persones arribaria a partir del 2019. Sigui com sigui, la idea és que el magatzem del costat de l’aeroport -amb una important presència de robots- ja tingui protagonisme en la campanya de Nadal. Juntament amb el del Prat també ha entrat en funcionament un nou centre a Martorelles amb la meitat de capacitat (30.000 metres quadrats i 600 treballadors).

El gegant nord-americà va apostar per Barcelona per ubicar un dels seus grans centres de repartiment del sud d’Europa després d’inaugurar el seu primer centre a l’Estat a Alcalá de Henares, on té també la seu espanyola del grup. Al magatzem del Prat hi va comprometre una inversió de 200 milions d’euros, 30 milions dels quals es van destinar a comprar el solar on s’aixeca el magatzem. Aparellades a aquesta inversió n’arribaran d’altres, com la que va avançar ahir Expansión, que va revelar que Amazon ha començat a construir un nou magatzem a la Zona Franca.

El grup nord-americà segueix també amb atenció l’actual situació política, segons van comentar fonts de la Generalitat. Fonts d’Amazon, no obstant, van assegurar a aquest diari que l’empresa “segueix treballant com fins ara”.

Amazon ha dut a terme set inversions a Catalunya en els últims dos anys. Al centre de Barcelona hi ha ubicat el centre distribuïdor per a clients premium, de forma que puguin rebre les seves comandes en un termini d’una hora. Aquest servei, només disponible per als usuaris del programa Prime Now, està en marxa des de fa un any en 26 municipis de la província de Barcelona. El centre d’on surten els productes està situat a l’antiga seu de l’editorial Gustavo Gili, a l’Eixample. Allà es concentren 100.000 unitats en estoc d’unes 20.000 referències diferents. A Espanya només Madrid compta amb un centre similar.