Marxa enrere d'Amazon: la companyia renuncia a obrir la seu a Nova York davant les crítiques rebudes

Amazon ha decidit paralitzar els seus plans per establir una nova seu central a Nova York. Aquesta decisió l'han pres després que alguns partits polítics de la localitat s'oposessin que l'empresa establís la seva segona seu principal (l'altra és a Seattle, a la costa oest dels EUA) al barri de Queens de la ciutat.

En un comunicat difós a través del seu blog oficial, Amazon afirma que, segons les enquestes, el 70% dels ciutadans de Nova York defensen els plans d'inversió de l'empresa a la ciutat. Tot i això, ha denunciat que "diversos polítics de la ciutat i de l'estat han deixat clar que s'oposen a la presència de l'empresa".

Segons Amazon, que no cita cap partit o corrent polític en concret (tot i que agraeix a l'alcalde de Nova York, Bill de Blasio, el suport), aquesta oposició al seu projecte "no ajuda establir el tipus de relacions necessàries per tirar endavant aquest projecte i molts d'altres planejats per a altres zones de la ciutat nord americana".

La companyia afirma que ja havien mantingut converses amb empleats, residents i líders de la comunitat, i que ara ha decidit no desenvolupar cap dels seus plans de creixement pensats per a Nova York. Tot i això, ha manifestat interès en seguir generant llocs de treball per a una zona en la qual, actualment, ja treballen més de 5.000 empleats.