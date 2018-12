Ametller reforça la seva imatge sostenible amb un nou restaurant

La grup d’alimentació Ametller Origen ha obert un nou restaurant al World Trade Center (WTC), al port de Barcelona. Amb aquest establiment, l’empresa amb seu a Olèrdola busca reforçar la imatge de marca associada amb el menjar sostenible i amb un estil de vida saludable. Es tracta del quart restaurant del grup i del primer a la capital catalana.

Josep Ametller, un dels dos germans accionistes i fundadors del grup, assegura que l’establiment barceloní no s’ha obert per expandir la branca de negoci de restauració, sinó per obtenir “una interacció màxima amb el públic”. En aquest sentit, tot i no estar tan freqüentat com ho estaria al centre de Barcelona, el nou restaurant permet tenir “un públic captiu” gràcies a estar ubicat al bell mig d’un centre de negocis.

El client de les botigues d’Ametller té un perfil “més preocupat per l’alimentació i el medi ambient” que el d’altres cadenes, segons el seu cofundador. És per això que el nou restaurant, CoMMons, ofereix sobretot plats basats en la dieta mediterrània i amb un clar perfil saludable i un impacte ambiental mínim, atractius per a un perfil de consumidor “més jove” i “més receptiu” a aquest tipus de productes.

L’establiment inclou diversos espais: el restaurant, una botiga, un espai de cafeteria i dues sales de treball on els clients també poden menjar i que es poden reservar per a reunions o àpats de feina. D’aquesta manera, l’empresa vol cobrir en un mateix punt de venda diferents “moments de consum”, així com “crear comunitat”, amb l’objectiu que el restaurant serveixi com a banc de proves per conèixer millor les tendències de consum dels seus clients, explica Josep Ametller.

L’empresa estima que tancarà el 2018 amb una facturació d’uns 180 milions d’euros. Actualment compta amb 97 punts de venda arreu de Catalunya i un servei de menjador escolar que dona servei a vuit centres educatius. A més, també actua com a proveïdor -utilitzant la seva pròpia marca- de restaurants i altres empreses de distribució.