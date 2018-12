Any negre a l’Íbex-35: perd un 15%, la pitjor caiguda des del 2010

L’Íbex-35 s’ha acomiadat del 2018 amb una caiguda anual del 14,97%, la més gran des del 2010, quan va perdre fins a un 17%. La borsa diu adeu a un any de volatilitat per la por de la desacceleració econòmica, la batalla comercial entre la Xina i els Estats Units, la incertesa pel Brexit, el desafiament pressupostari d’Itàlia a Brussel·les, la caiguda del preu del petroli Brent i la crisi dels països emergents, que ha llastat els mercats a escala global.

En aquest context, el selectiu espanyol va avançar un 0,54% en l’última sessió de l’any, però ha retrocedit gairebé un 15% durant el conjunt de l’exercici -el 2017 va registrar una alça del 7,4%- i s’ha situat en els 8.539,9 punts.

Alguns fets ocorreguts a Espanya han afegit volatilitat a la borsa, com ara la moció de censura al govern de Mariano Rajoy, la situació política a Catalunya, l’avanç del populisme i les modificacions de la llei hipotecària, segons va explicar a Europa Press l’analista d’XTB Francisco Sánchez-Matamoros. L’expert apunta que tots aquests catalitzadors negatius han perjudicat especialment l’índex espanyol a causa de la seva marcada composició bancària, un sector que és molt sensible a la inestabilitat. Les principals pujades anuals han estat les de Naturgy, Endesa i Iberdrola, que han crescut un 15,6%, un 12,7% i un 11%, respectivament. Per contra, ha estat un exercici nefast per a Dia, que s’ha desplomat un 90%, fins a ser exclosa de l’Íbex-35.

Un mal any per als bancs

Així mateix, tres dels quatre pitjors valors de l’índex selectiu espanyol han sigut bancs: el Sabadell, el BBVA i Bankia han perdut entre un 35% i un 40% del seu valor borsari durant el 2018. Al mercat de deute, la prima de risc s’ha col·locat en 117 punts bàsics, amb la rendibilitat del bo a deu anys en el 1,424%.