Aprovat el nou pla urbanístic del Bages, que trasllada la segona planta de sal d'Iberpotash

El departament de Territori de la Generalitat ha aprovat aquest dimecres inicialment, per segona vegada, el pla director urbanístic de l'activitat minera a la comarca del Bages per introduir-hi diversos canvis respecte a la primera versió, com una nova ubicació per a la segona planta de sal 'vacuum' (sal d'alta puresa) d'Iberpotash.

En un comunicat, la Generalitat ha precisat que la Comissió Territorial d'Urbanisme de la Catalunya Central ha donat llum verda a aquest pla, que es va aprovar per primera vegada l'octubre del 2016. Aquell pla va rebre 15 informes de diversos organismes i 38 escrits d'al·legacions, i després d'estudiar aquelles al·legacions i els plans de futur exposats per Iberpotash, filial d'ICL Iberia, la Generalitat ha fet diversos canvis en el document.

Si en un primer moment el pla preveia ubicar la segona planta de sal 'vacuum' en el sector la Pobla Sud de Súria, situat al sud de la C-55 i al costat del terme municipal de Callús, ara Iberpotash ha justificat la possibilitat de construir-la a prop de les actuals instal·lacions.

Un altre dels canvis en aquest pla director urbanístic són la introducció del municipi de Cardona, que se suma així a Súria, Sallent i Balsareny, on es preveuen actuacions urbanístiques, i a Callús, Manresa, el Pont de Vilomara, Sant Fruitós de Bages, Talamanca, Sant Joan de Vilatorrada i Santpedor, que podrien acollir infraestructures de pas i actuacions de restauració ambiental.

Aquest pla urbanístic busca establir les cauteles necessàries a Sallent i la conca del Llobregat per a una retirada ordenada de l'activitat minera, establir els mitjans per a la progressiva eliminació dels dipòsits salins i la restauració dels espais que ocupen així com garantir el desenvolupament sostenible de l'activitat minera i un encaix urbanístic i ambiental de la segona planta de sal 'vacuum' d'Iberpotash.

Finalment, el PDU manté la prioritat de la restauració dels runams salins de Cardona, Sallent i Súria. Així, condiciona l’increment de la producció a l’existència d’aigua suficient per restaurar els dipòsits de la Terrera Vella (Cardona), la Botjosa i el Cogulló (Sallent).



Aquesta retirada prevista de l’activitat a Sallent i a Balsareny a partir del 2020 fa necessari estudiar els nous usos per als sòls que fins ara acollien activitats mineres. El pla proposa ampliar els usos industrials amb els turístics, però no determina l’ordenació concreta que tindran aquests espais, només formula directrius que el planejament municipal haurà de tenir en compte. Seran els ajuntaments, en aplicació del principi d’autonomia municipal, els que la concretaran.

Aquest pla resulta necessari perquè l'extracció de potassa de les mines del Bages genera com a residu la sal. En concret, per cada tona de potassa obtinguda es generen dues tones de sal, que es poden valoritzar i comercialitzar o bé ubicar en un dipòsit salí.