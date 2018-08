Apujar l'IRPF a les rendes superiors a 150.000 euros afectaria només un 0,6% dels contribuents catalans, segons Gestha

El govern de Pedro Sánchez està obligat a recaptar més diners si vol aconseguir reduir el dèficit i augmentar la despesa pública, com assegura que vol fer de cara als pressupostos generals del 2019. Justament per negociar l'aprovació dels comptes de l'any que ve, es van reunir dimecres Podem i el ministeri d'Hisenda i van sortir de la reunió amb la disposició del govern d'elevar l'IRPF a les rendes més altes. Podem reclama fer-ho a partir dels 120.000 euros anuals d'ingressos, però la ministra d'Hisenda, María Jesús Montero, ha insistit que si es toca l'IRPF només serà a rendes superiors als 150.000 euros anuals.

Però per als tècnics i inspectors d'Hisenda organitzats sota el sindicat Gestha, hi ha marge per apujar l'IRPF per a trams superiors als 60.000 euros a l'any i ressalten que apujar-lo només per a les rendes superiors a 150.000 euros només afectaria menys del 0,5% de tots els contribuents espanyols. Concretament, calculen que afectaria el 0,46% dels declarants, que haurien de pagar cada any una mitjana de 4.400 euros més del que paguen actualment, un increment del 2,1% de la seva factura fiscal. En el cas de Catalunya, afectaria un 0,63% dels contribuents (uns 22.123), segons els càlculs del mateix sindicat

Quins són els trams actuals de l'IRPF?

Davant aquesta situació, els tècnics d'Hisenda recorden en un comunicat que la recaptació d'aquesta hipotètica mesura podria augmentar en 1.500 milions d'euros més si s'equiparés la tributació de les rendes de l'estalvi amb la renda general per als que perceben rendiments del capital de més de 50.000 euros i ingressen rendes superiors a 150.000 euros. I, precisament, augmentar la tributació de l'estalvi és una altra de les mesures que ahir es van posar sobre la taula en la trobada entre Podem i el PSOE.

Gestha creu que d'aquesta manera es redueix la "dualitat" actual de l'IRPF per la qual "8.481 afortunats perceben rendes del capital de gairebé 900.000 euros de mitjana pagant menys d'un 23% amb el privilegiat règim tributari de les rendes de l'estalvi".

Al mateix temps, però, Gestha defensa que es recuperin els trams de tributació diferents per a les rendes superiors als 60.000 euros anuals. "Gestha defensa crear tres nous trams d'IRPF per sobre dels 60.000 euros, situant-los en els 120.000, 175.000 i 300.000 euros, com va fer el PP entre el 2012 i 2014", apunta al seu comunicat el sindicat.