Aragonès atribueix l'excés de dèficit als impagaments de l'Estat

El vicepresident del Govern, Pere Aragonès, ha atribuït l'incompliment del dèficit de la Generalitat el 2019 als impagaments del govern espanyol de diverses partides que deu a Catalunya.

Concretament, el Govern xifra en un total de 924 milions d'euros extres els deutes de l'Estat cap a la Generalitat. No obstant, en cas d'haver-los abonat, haurien situat el dèficit en el 0,17% del PIB, més proper però, malgrat tot, encara superior al límit del 0,1% marcat per l'Estat.

El Govern va publicar aquest dimarts que la Generalitat va tancar el 2019 amb un dèficit de 1.300 milions d'euros, és a dir, del 0,56% del producte interior brut, i que, per tant, incompliria el límit de dèficit del 0,1%. Aquest dimecres, tant Aragonès en una entrevista a TV3 com també la secretària d'Economia del Govern, Natàlia Mas, en un missatge a Twitter, han insistit en els incompliments de l'Estat per justificar la desviació.

De fet, la #Generalitat preveia ingressar 924 M€ de pagaments pendents (no només de l’IVA sinó tb pels compromisos de la Comissió Mixta Afers Econòmics i Fiscals, en relació a mossos i DA3ª). Sense aquests incompliments, el dèficit Generalitat el 2019 se situaria en el 0,17% PIB — Natàlia Mas Guix 🎗️ (@nataliamasguix) April 1, 2020

La Generalitat desglossa els 924 milions en dues parts. La primera són 458 milions d'euros corresponents a pagaments no abonats per part de l'Estat a la Generalitat en matèria d'IVA. El ministeri d'Hisenda ja va avisar les autonomies que no pagaria aquestes quantitats, tot i haver-se compromès inicialment a fer-ho, que es corresponen a una pèrdua de recaptació de les comunitats fruit d'un canvi legislatiu.

Així mateix, Aragonès ha recordat que el govern espanyol no ha pagat dues partides més, corresponents a la disposició addicional tercera de l'Estatut –que compensa el dèficit d'inversions estatals a Catalunya– i a la integració dels Mossos d'Esquadra dins del sistema de finançament. Aquests dos conceptes sumen 466 milions més.

1.800 milions per al covid-19

Aragonès ha xifrat en 1.800 milions d'euros el cost addicional que tindran les mesures contra el covid-19 per al sistema sanitari públic català. El vicepresident ha afirmat que reclamarà al govern espanyol que es faci càrrec d'aquests sobrecostos per mitjà de transferències a les comunitats autònomes.

Segons el responsable econòmic del Govern, ha de ser l'Estat i no pas les autonomies qui s'encarregui de fer front financerament al covid-19, ja que la Generalitat no té capacitat de recaptar ni legislar sobre la majoria d'impostos, com l'IRPF i l'IVA, ni te "l'aval" del Banc Central Europeu per endeutar-se i aixecar fons als mercats de bons.