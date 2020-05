Aragonès, sobre el tancament de Nissan: "És difícil, però el Govern no abaixa els braços"

"Sabem que és difícil i complex, però no abaixem els braços". Així s'ha manifestat el vicepresident del Govern català, Pere Aragonès, sobre el possible tancament de les plantes de l'empresa automobilística Nissan a Catalunya. La Generalitat, ha afegit, treballarà per "mantenir tota la producció [de l'empresa] que sigui possible a Catalunya".

El responsable d'Economia de la Generalitat ha recordat que l'administració catalana ja va donar suport al grup amb la col·laboració avançant "una part del finançament" de la planta de pintures que l'empresa té a la Zona Franca de Barcelona. "Estem a disposició del comitè d'empresa i de la companyia per ajudar en aquesta situació de dificultat", ha dit Aragonès.

El grup japonès Nissan, que arrossega problemes financers des de fa anys, es troba en un procés de reestructuració que podria comportar el tancament de diverses de les seves fàbriques europees, inclosos els centres de producció que té a Barcelona. És per això que els empleats d'aquestes plantes catalanes es troben en vaga indefinida des del passat 4 de maig.

Davant la vaga, Aragonès ha assegurat que el Govern dona suport "al conjunt del sector de l'automoció del nostre país, a totes les empreses". Així mateix, ha indicat que "cal escoltar el neguit dels treballadors" que han aturat la feina per protestar.

Aragonès creu que, com que de moment "la decisió no està presa" per part de la multinacional, la Generalitat no ha de "tirar la tovallola en cap moment" malgrat ser "conscients que hi ha dificultats". "Catalunya necessita que les plantes de Nissan es mantinguin a Catalunya", ha afegit el conseller.

Nissan manté una aliança empresarial amb la també japonesa Mitsubishi i amb la francesa Renault. La direcció de les tres companyies presentarà un nou pla d'acció el proper 27 de maig, mentre que l'endemà es coneixerà el futur de les fàbriques del grup a Catalunya.