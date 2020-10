Asabys lidera una ronda de 14 M€ per a un aparell contra les arrítmies

El fons d’inversió especialitzat en biotecnologia Sabadell Asabys ha liderat una ronda de finançament de 14 milions d’euros de l’empresa MedLumics. L’objectiu del finançament és acabar de desenvolupar una nova tecnologia que introduiria millores notables en la cirurgia de pacients que pateixen arrítmies cardíaques.

La majoria d’arrítmies tenen com a origen els canals elèctrics del cor, de manera que algunes cèl·lules cardíaques reben desacompassadament el senyal elèctric que en provoca el batec, cosa que fa que bateguin a deshora.

Per solucionar aquest problema, els cirurgians operen els pacients amb un catèter -un fil que s’introdueix per la vena femoral i es fa arribar fins al cor- amb un instrument de radiofreqüència a la punta que crema les cèl·lules que no funcionen bé.

La innovació de MedLumics és un catèter que, a més del de radiofreqüència, inclou instruments òptics que permeten al cirurgià veure exactament quines són les cèl·lules danyades que cal cremar, mentre que fins ara les operacions funcionaven només per tacte i sovint els pacients havien de tornar a passar pel quiròfan perquè l’arrítmia no quedava del tot ben guarida.

Segons Josep Sanfeliu, cofundador d’Asabys, es tracta d’una tecnologia “molt complexa” i que s’ha d’acabar de desenvolupar pel que fa a enginyeria i amb assajos clínics, els principals objectius de MedLumics amb la nova ronda de finançament. Un cop desenvolupada, és possible que la tecnologia sigui adquirida per alguna de les multinacionals líders del sector biotecnològic internacional.

Sanfeliu indica que el mercat per a instruments contra les arrítmies creixerà en un futur a causa dels alts nivells d’estrès, la mala alimentació i l’increment generalitzat de l’esperança de vida.

Inversors internacionals

A la ronda també hi han participat el fons suís VI Partners, la francesa Andera Partners (abans Edmond de Rothschild) i la italiana Innogest Capital, així com Caixa Capital Risc i CDTI Innvierte (que depèn del ministeri de Ciència i Innovació espanyol). De fet, es tracta de la cinquena ronda de finançament. Les tres primeres van ser liderades per Ysios Capital durant l’etapa de Sanfeliu en aquest fons.