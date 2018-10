L'Audiència Nacional admet a tràmit una querella contra Fainé, CaixaBank i Criteria per la compra del BPI

El jutge de l'Audiència Nacional José de la Mata ha admès a tràmit aquest dijous la querella presentada per dos accionistes contra el president de la Fundació La Caixa, Isidre Fainé, el hòlding de participades Criteria i CaixaBank per operacions presumptament irregulars durant la compra del banc portuguès BPI.

El magistrat considera que els delictes que s'han d'investigar són l'abús de mercat amb informació privilegiada, administració deslleial i delictes societaris (tant per falsedat dels comptes anuals com de documents que reflectissin la situació jurídica i econòmica de l'entitat). La querella també va dirigida contra el president del consell d'administració del Bank of East Asia, David K.P. Li, i cinc directius de CaixaBank, entre els quals hi ha el conseller delegat Gonzalo Gortázar.

Així doncs, la querella d'aquests dos accionistes fa referència a una sèrie d'operacions presumptament irregulars respecte al contracte de permuta de CaixaBank amb el seu principal accionista, Criteria, amb el qual va tramitar la compra del banc portuguès BPI. A més, també demana investigar el crèdit de 400 milions d'euros concedit al Banc Financer d'Angola perquè eliminés les restriccions a l'adquisició de l'entitat financera.