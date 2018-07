L'Audiència Nacional condemna l'expresident del Fórum Filatélico a 12 anys de presó per estafa i blanqueig

L'Audiència Nacional ha condemnat aquest divendres a l'expresident del Fórum Filatélico, Francisco Briones, a 12 anys i quatre mesos de presó per considerar-lo culpable dels delictes d'estafa, insolvència punible i falsedat comptable, segons ha avançat l'agència 'Efe'.

En la sentència, notificada a les parts aquest matí, la secció primera de la sala Penal no tan sols condemna Briones. També s'hi troben implicats l'assessor jurídic del Fórum, Juan Ramón González, condemnat a sis anys de presó per blanqueig de capitals, i el que va ser director general de la filatélica, Antonio Merino, a dos anys i tres mesos de presó.

No obstant això, el jutge ha decretat l'absolució per als membres del consell d'administració, format per Miguel Ángel Hijón, Agustín Fernández, Francisco José López Gilarte i Juan Macía