BBVA i Banc Sabadell negocien la seva fusió

El BBVA ha confirmat aquest dilluns que està en converses amb el Banc Sabadell per a una possible integració. En una comunicació a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV), el banc blau ha confirmat el rumor que s'havia estès durant el dia als mercats després de saber-se que es venia per 9.300 milions la seva filial als Estats Units.

"BBVA confirma el manteniment de converses amb representants del Banc Sabadell SA, amb l'autorització del consell d'administració, en relació a una potencial operació de fusió d'ambdues entitats", diu el comunicat. Posteriorment, Banc Sabadell també ho ha comunicat a la CNMV.

Els dos bancs han confirmat que s'ha iniciat el procés de revisió recíproca de la situació de les dues entitats, conegut com due diligence, en els termes habituals d'aquest tipus d'operacions i s'han designat assessors externs.

No obstant, tant el banc basc com el català indiquen que "no s'ha pres cap decisió en relació amb aquesta potencial operació de fusió i no existeix cap certesa que s'arribi a adoptar ni, en aquest cas, sobre els termes i les condicions d'una eventual operació".

Segons fonts del mercat, el BBVA ha contractat el banc de negocis JP MOrgan per a aquestes negociacions amb el Sabadell, mentre que el banc presidit per Josep Oliu hauria fet el mateix amb Goldman Sachs. La part jurídica aniria a càrrec del despatx Uria y Menéndez per part del Sabadell i Garrigues per part del BBVA, segons apunten diversos mitjans.

Els dos bancs han confirmat aquestes converses quan ja havia tancat la borsa. Però durant tot el dia els rumors han anat prenent força i el BBVA s'ha disparat avui un 15,25%. Però és més significativa encara l'escalada del Sabadell, que ha liderat l'Íbex-35 amb una pujada del 24,59%, en un clar senyal que els inversors esperaven aquesta operació.

De confirmar-se la fusió, seria un pas més en la consolidació del mercat bancari espanyol, després de la primera tongada quan la crisi financera. La crisi del coronavirus ha portat una nova tongada de fusions, que van començar CaixaBank i Bankia, seguida després per Unicaja i Liberbank.

Reforçament a Catalunya

De concretar-se aquesta operació, el BBVA reforçaria la seva quota a l'Estat, però sobretot a Catalunya, on el banc presidit per Carlos Torres ha crescut des de la crisi financera, primer amb l'absorció d'Unnim -el banc fruit de la fusió de les caixes de Sabadell, Terrassa i Manlleu- i posteriorment de CatalunyaCaixa, el banc sorgit de la integració de les caixes Catalunya, Tarragona i Manresa.