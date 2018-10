El BBVA guanya 4.323 milions fins al setembre malgrat l'impacte de Turquia i l'Argentina

El BBVA va obtenir un benefici net de 4.323 milions d'euros del gener al setembre d'aquest any, una xifra que és un 25,3% superior a la del mateix període de l'any passat, segons ha informat aquest dimarts el banc basc a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV).

La millora del resultat es produeix malgrat la inestabilitat econòmica i monetària a Turquia, on el banc blau és el primer accionista del banc Garanti, i a l'Argentina, on el banc hi té una filial.

El grup bancari atribueix la millora dels resultats a l'impuls dels ingressos recurrents, la contenció de la despesa, la reducció de les quantitats destinades al sanejament i les plusvàlues per la venda de BBVA a Xile per 633 milions d'euros.

El tercer trimestre el BBVA va guanyar 1.674 milions, un 46,4% més que en el mateix període de l'any anterior, gràcies a les plusvàlues de la venda de Xile, ja que el resultat trimestral incorpora un impacte negatiu de 190 milions per la hiperinflació a l'Argentina.

"Els resultats del tercer trimestre demostren la fortalesa del negoci", ha dit el conseller delegat, Carlos Torres, que ha destacat que "tot i les dificultats a Turquia i l'Argentina, presentem uns resultats que demostren la fortalesa del nostre model de negoci i la diversificació geogràfica".