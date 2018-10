El Suprem canvia de criteri i diu ara que són els bancs els que han de pagar els impostos d'una hipoteca

El Suprem dona la raó als clients i gira l'esquena a la banca. En una sentència, l'alt tribunal ha decidit que és el banc i no el client qui ha d'abonar l'impost sobre actes jurídics documentats en la firma d'una hipoteca. Així, l'alt tribunal modifica la seva pròpia jurisprudència anterior ja que el febrer d'aquest any va assenyalar que era el client qui havia d'assumir l'impost.

El Suprem estableix que és l'entitat bancària l'única interessada a inscriure l'operació i elevar-la a escriptura pública ja que sense aquest tràmit no podria fer negoci a través del préstec. L'alt tribunal interpreta així el text refós de la llei de l'impost sobre transmissions patrimonials i actes jurídics documentats i conclou que el subjecte passiu d'aquest impost és l'entitat bancària i no el client. L a sentència suposa l'anul·lació d'un article del reglament de l'impost (que establia que el client és el subjecte passiu) per ser contrari a la llei. En concret, es tracta de l'article 68.2 d'aquest reglament, aprovat pel reial decret 828/1995, de 25 de maig.

La justícia espanyola ja havia declarat abusives aquestes clàusules de les hipoteques que obligaven el client a pagar les despeses de notari i registre, i l’impost d’actes jurídics documentats. Alguns municipis havien començat a aplicar aquest criteri i alguns bancs assumien ja part de les despeses de les firmes.

Poc després de conèixer la notícia, els principals bancs espanyols han passat a liderar les caigudes de l'Ibex-35. En l'actualització de les 12.20 h, les sis entitats financeres més importants veien com el valor de les seves accions queia per sobre l'1,4%. El Banc Sabadell és el que n'ha sortit més malparat, amb una caiguda del 6,7%, seguit de Bankia (6,6%) i CaixaBank (6,4%). Bankinter, per la seva banda, mantenia un descens superior al 4%, mentre que el BBVA i el Santander queien un 2,4% i un 1,4%, respectivament.