El BBVA avisa que l’impacte negatiu que Catalunya pot provocar sobre el PIB espanyol “no té precedents”

Just quan la resta d’economies de l’entorn comencen a consolidar un creixement que Espanya ja feia uns anys que registrava, el PIB de l’economia espanyola podria anar en direcció contrària a partir de l’any que ve. Així ho pronostica el centre d’estudis del BBVA que aquest dilluns ha fet públic el seu estudi sobre la situació de l’economia espanyola. Així, el BBVA Research avisa que el PIB espanyol podria arribar a créixer entre 0,2% i un 1,1% menys del que ho faria el 2018 si es prolongués la situació d’incertesa a Catalunya. D’entrada, aquest centre d’estudis ha rebaixat del 2,8% al 2,5% la seva previsió de creixement del PIB espanyol de cara al 2018.

El BBVA ha construït un índex directament per comprovar el creixement i el nivell d’incertesa de l’economia catalana. Segons aquesta magnitud, el passat octubre l’economia catalana va marcar un rècord d’incertesa, superior al que es va viure durant la continuïtat del govern en funcions. Així doncs, tal com han explicat els autors de l’estudi, l’impacte que pot provocar la situació al conjunt de l’economia estatal és molt significatiu i sense precedents: “No tenim precedents que una tensió tan elevada originada a una comunitat autònoma tingui un efecte tan elevat sobre l’economia espanyola”, ha explicat Rafael Domènech, responsable d’anàlisi macroeconòmica del BBVA.

Domènech ha apuntat que “hi ha molta incertesa” i que la forquilla de l’impacte dependrà fonamentalment de la intensitat, la durada i l’efecte contagi que pugui tenir en el conjunt de l’economia espanyola. Per això els experts han admès que és molt difícil estimar-ne l’impacte a curt termini. Tot i això, descarten l’escenari de recessió econòmica per a Catalunya tot i que apunten que la pèrdua de creixement seria unes quantes dècimes major que al conjunt d’Espanya.

Per tot plegat, els experts del BBVA conclouen que l’impacte de la situació a Catalunya a l’economia espanyola es començarà a notar el 2018, que tindrà a veure amb el refredament o retrocés de les decisions de despesa i inversió. També han apuntat que la prima de risc espanyola –que en principi hauria de seguir baixant– podria arribar a augmentar l’any que ve per aquest motiu.

L’estancament del turisme

D’altra banda, el BBVA Research també ha analitzat els factors de creixement del conjunt de l’economia espanyola. Primer de tot han assenyalat que la inversió en el sector immobiliari creix més del que s’esperava, per una major inversió però avisen d’un possible estancament del sector turístic, bàsicament per “saturació”. El centre d’estudis del BBVA situa aquesta saturació a les illes i la zona de la costa mediterrània.

A banda, també han apuntat l’impacte dels atemptats terroristes a Barcelona i Cambrils, que consideren que van afectar negativament però que van tenir una recuperació ràpida de la confiança.