El BCE mantindrà sense canvis els tipus d'interès "tant de temps com calgui"

El Banc Central Europeu ha anunciat aquest dimecres que mantindrà inalterats els tipus d'interès fins a, com a mínim, finals del 2019 i "tant de temps com calgui" més enllà d'aquesta data. Els tipus romandran, doncs, al 0% en el cas dels tipus bàsics i al -0,4% per als tipus de dipòsits, segons ha informat en un comunicat aquest dimecres, minuts abans de la roda de premsa posterior al consell de govern.

Així mateix, el banc central seguirà amb el programa de reinversió dels fons que rep el banc central del programa de compra massiva de deute públic que va dur a terme entre el març del 2015 i el desembre del 2019. El BCE justifica el manteniment de la política monetària expansiva per la situació econòmica mundial i per la baixa inflació, que encara està per sota de l'objectiu del 2% marcat per l'organisme monetari.