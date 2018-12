El BCE atura la compra massiva de deute, però "reinvertirà" els bons que vencin

El president del Banc Central Europeu (BCE), Mario Draghi, ha anunciat aquest dijous el final del programa de compra massiva de títols de deute públic que havia dut a terme des del març del 2015, malgrat les incerteses que, ha admès, poden afectar negativament l'economia. No obstant, el BCE també ha assegurat que "reinvertirà" els fons que rebi del venciment dels títols de deute que va comprar en el passat, una mesura que allargarà "durant el temps que calgui".

A més, Draghi ha anunciat que mantindrà sense canvis els tipus d'interès, amb el tipus bàsic al 0% fins a, com a mínim, l'estiu del 2019. El president del BCE ha justificat la mesura pel clima de "grans incerteses" que afecta l'economia europea, entre les quals ha destacat les tensions geopolítiques, l'augment del proteccionisme, les vulnerabilitats dels països emergents i la volatilitat dels mercats financers.

En aquest sentit, el BCE ha ajustat a la baixa les seves previsions de creixement per al 2018 i el 2019, rebaixant-les una dècima en els dos casos fins a l'1,9% i l'1,7%, respectivament. No obstant, el consell de govern de l'autoritat monetària europea ha decidit mantenir al 2% les previsions per al 2020.

Tot i ser una mesura esperada, posar fi al programa de compra de bons suposa un canvi important en la política monetària a la zona euro: des del març del 2015 el BCE ha injectat 2,64 bilions d'euros a l'economia mitjançant l'adquisició de deute públic. "La compra de bons ha sigut l'única causa de la recuperació econòmica", ha afirmat Draghi.

Recentment, el Tribunal de Justícia de la Unió Europea va aprovar l'ús de la compra de bons per part del BCE. "Sempre havia sigut una eina del BCE, però ara és permanent", ha dit el president de l'autoritat monetària, que ha dit que, gràcies a aquesta decisió de la justícia, "el BCE ara és, en gran mesura, com qualsevol banc central de qualsevol altra jurisdicció".