Badi presenta un ERTO per salvar l’empresa

En general, el sector tecnològic ha passat força de puntetes per la crisi del covid-19. Però la veritat és que les start-ups que treballen en els sectors més afectats per la pandèmia també han patit un cop important en l’operativa. És el cas de la plataforma de lloguer d’habitacions Badi, que segons ha pogut saber l’ARA està tramitant un expedient de regulació temporal d’ocupació (ERTO) que afectaria una bona part de la plantilla. L’empresa confirma que ha posat en marxa el procés però assegura que les condicions concretes encara s’han de negociar. “La direcció de la companyia s’ha vist obligada a prendre aquesta decisió a causa del complex context econòmic que està afectant tot el teixit empresarial i per garantir la viabilitat del negoci i la seva operativa sostenible a curt termini”, indica Badi en un breu comunicat.

A finals de novembre la plataforma fundada per Carlos Pierre comptava amb una plantilla de més de 80 treballadors. La start-up confia “en un progressiu retorn a la normalitat que contribueixi a revertir aquestes mesures com més aviat millor”. Tot i que s’ha preguntat a la companyia pels motius concrets que l’han obligat a presentar l’ERTO, no n’ha aportat més detalls. Des de l’esclat de l’emergència sanitària, confirmen fonts del sector, les reserves a través de Badi es van veure afectades pel confinament i l’aturada de les classes presencials. Una bona part dels seus usuaris són universitaris locals o internacionals que fan servir la plataforma per trobar allotjament fins i tot abans d’arribar a la destinació.

De fet, Badi també va fer marxa enrere en alguns dels plans d’internacionalització que tenia previstos per al 2020, com l’obertura d’una oficina a Nova York. L’última ronda de finançament de l’empresa, de 30 milions de dòlars, es va tancar el gener del 2019 i des d’aleshores no ha comunicat noves injeccions de capital.

Noves vies d’ingressos

Mentre el mercat de l’habitatge no es refà de l’impacte de la pandèmia, la companyia catalana ha intentat obrir altres vies d’ingressos per compensar la caiguda de l’activitat. Per exemple, va signar tot un seguit d’acords amb cadenes hoteleres -un altre sector molt tocat per la crisi- per llogar les seves habitacions per mesos a través de la plataforma.