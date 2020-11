El Banc d'Espanya creu que l'anunci de la vacuna contra el covid-19 esborra escenaris econòmics molt negatius

El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, ha assegurat que els anuncis recents sobre la vacuna del covid-19 – com el que ha fet aquesta setmana la farmacèutica Pfizer– "eliminen escenaris econòmics molt negatius", perquè fins ara no estava assegurat que la vacuna acabés sent una realitat. "S'ha arribat a dubtar que fóssim capaços de dissenyar la", ha recordat De Cos durant la inauguració del 25è aniversari de les Jornades Econòmiques de S'Agaró, que s'han celebrat aquest any a Barcelona, en un format semipresencial, a causa de la pandèmia.

Tot i reconèixer que l'anunci de Pfizer ha generat esperança, el titular del Banc d'Espanya ha advertit que els efectes econòmics trigaran uns mesos a notar-se i, per aquesta raó, ha demanat polítiques econòmiques "molt contundents".

En aquest sentit, De Cos ha admès que el Banc Central Europeu (BCE) "gairebé amb tota seguretat" revisarà a la baixa les perspectives de creixement i d'inflació per a Espanya el 2020, quan el consell de govern de l'organisme es reuneixi al desembre. Les projeccions més recents del BCE, de finals de setembre, calculaven que el PIB d'Espanya recularia un 8% aquest 2020 i creixeria un 5% l'any vinent, però els efectes de la segona onada difícilment permetran complir les previsions.

Pel que fa a l'augment del 0,9% del sou dels funcionaris anunciat pel govern espanyol, Hernández de Cos ha tornat a insistir que "no és el més adequat en l'actual context macroeconòmic", ja que la inflació "serà negativa" i l'increment del salari que defensa l'executiu de Pedro Sánchez provocarà un augment "real" dels sous. "En el context econòmic d'increment de taxa de desocupació, de recursos públics escassos, no em sembla el més adequat", ha reiterat.

Allunyar una crisi bancària

El governador del Banc d'Espanya ha reflexionat sobre les conseqüències econòmiques derivades de la pandèmia i les mesures que s'han d'aplicar. Per a De Cos s'ha d'evitar "de totes totes" que la crisi sanitària es converteixi en una de bancària que tindria components "molt perjudicials" a llarg termini. Per això ha desaconsellat als bancs l'abonament de dividends en aquest context, perquè "és molt important" garantir que els recursos es mantenen a les entitats.

"La política de distribució de dividends i de remuneracions de les entitats haurà de seguir sent molt prudent fins que no s'esvaeixi la incertesa actual i es consolidi una recuperació econòmica sòlida", ha argumentat el governador.

D'altra banda, el governador ha donat suport a la pròrroga del programa de compres d'emergència contra la pandèmia del BCE, conegut com a PEEP, més enllà del juny del 2021, quan està previst que s'acabi. Tenint en compte l'impacte econòmic que està tenint la segona onada de contagis de covid-19, De Cos creu que aquest programa és necessari per mantenir viva l'economia i evitar pujades de les primes de risc dels països més vulnerables.