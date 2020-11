La vacuna de Pfizer mostra una efectivitat del 90%, segons les dades de la companyia

La multinacional nord-americana Pfizer, que treballa en el desenvolupament d'una vacuna contra el covid-19 juntament amb la biotecnològica alemanya BioNTech Group, tot just ha anunciat aquest dilluns que les primeres dades sobre el prototip demostren que té una efectivitat del 90%. Aquest és un percentatge de combat contra el virus molt més alt que el que molts analistes havien esperat d'una primera generació de vacunes. A finals d'aquest mes, Pfizer podria demanar al regulador nord-americà, la Food and Drug Administration, l'aprovació del seu prototip per a una llicència d'emergència. Les dades de Pfizer, però, encara no ha sigut revisades per un comitè científic independent.

Tot i així, el professor David Nabarro, comissionat especial de l'Organització Mundial de la Salut per al covid-19, ha demanat precaució i no llançar les campanes al vol abans d'hora: " Qualsevol prometedora notícia sobre una vacuna és una gran notícia i estic molt complagut que hi hagi un candidat a vacuna que sembla, d'acord amb les dades que hem sabut avui, que ofereix uns molt bons resultats. Però una cosa és tornar a la normalitat d'abans i una altra a una nova normalitat", ha declarat a la BBC.

UPDATE: We are proud to announce, along with @BioNTech_Group, that our mRNA-based #vaccine candidate has, at an interim analysis, demonstrated initial evidence of efficacy against #COVID19 in participants without prior evidence of SARS-CoV-2 infection. — Pfizer Inc. (@pfizer) November 9, 2020

Amb tot, aquestes dades són provisionals i la xifra d'eficàcia podria variar. En tot cas, només 8 de les 94 persones participants en l'anàlisi intermedi de la fase III final, que van ser contagiades pel coronavirus havien rebut la vacuna mentre que 9 de cada 10 que havien rebut el placebo sí que es van contagiar amb el virus. Sobre aquests resultats, l'esmentada taxa d’eficàcia de la vacuna és "superior al 90%, als 7 dies de la segona dosi", segons la companyia. En principi, en la tercera setmana de novembre podria haver disponibles més dades sobre l'assaig clínic.

Aquest ha inscrit 43.538 participants, 38.955 dels quals han rebut ja una segona dosi a data del 8 de novembre. La prova continuarà fins a l’anàlisi final, quan s’acumulin un total de 164 casos confirmats de covid-19. L’estudi també ha d'avaluar el potencial que el candidat a la vacuna té per proporcionar protecció contra el COVID-19 en aquelles persones que han tingut una exposició prèvia al SARS-CoV-2, així com la prevenció de la vacuna contra la malaltia greu del COVID-19. Una altra qüestió clau és la durada de la immunitat, sobre la qual, de moment, no hi ha dades.

La difusió de la informació de Pfizer ha provocat un augment generalitzat de les borses d'arreu del món, necessitades de bones notícies en relació amb la lluita contra la pandèmia. L'anuncia de Pfizer té lloc el dia en què els casos de covid-19 arriben, oficialment, als 50 milions. Fins i tot l'encara president dels Estats Units, Donald Trump, s'ha afegit a l'optimisme i, potser per raons polítiques més que no pas d'altra mena, pres la molèstia de piular sobre la notícia, en uns moments en què només sembla centrat en la seva batalla legal per denunciar el suposat robatori de les eleccions.

STOCK MARKET UP BIG, VACCINE COMING SOON. REPORT 90% EFFECTIVE. SUCH GREAT NEWS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) November 9, 2020

En un comunicat, Albert Bourla, director de la companyia Pfizer, ha assegurat: "El primer conjunt de resultats del nostre assaig de vacuna covid-19 de fase III proporciona l’evidència inicial de la capacitat de la nostra vacuna per prevenir-lo. És un gran dia per la ciència i la humanitat i un significatiu pas endavant per al món en la lluita contra la pandèmia."

D'acord amb Pfizer, no hi ha hagut cap problema rellevant de seguretat. En el cas del prototip de Pfizer, es necessita la injecció de dues dosis inoculades amb una diferència de tres setmanes. Les proves, als Estats Units, Alemanya, Brasil, Argentina, Sud-àfrica i Turquia) mostren que la protecció del 90% s’aconsegueix set dies després de la segona dosi. Pfizer creu que serà capaç de subministrar 50 milions de dosis a finals d’aquest any i uns 1.300 milions a finals de 2021.

Tot i així, no deixa d'haver uns grans desafiaments logístics, ja que la vacuna s’ha de conservar a un magatzem ultra fred a una temperatura de menys 80º centígrads.