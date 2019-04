La UE obliga a rebaixar el deute i el dèficit d'Espanya el 2018 per l'exclusió de les compensacions de l'AP-7

El Banc d'Espanya ha reduït en 900 milions el deute públic espanyol del 2018, que es va situar finalment 1,17 bilions d'euros i el 97,1% del producte interior brut, segons ha informat el regulador financer en una nota. Aquesta rebaixa es deu al fet que l'Estat va incloure les compensacions a l'empresa d'infraestructures Abertis pel descens de trànsit a l'autopista AP-7, una pràctica que contradiu la normativa europea i que Brussel·les ha obligat a canviar, perquè encara no s'han abonat.

En la mateixa línia, el ministeri d'Hisenda ha rebaixat en 0,15 punts la xifra de dèficit de l'any passat en comparació amb l'anunciada el març passat, de manera que es va quedar en el 2,48% i en 29.982 milions, 1.800 milions menys.

Abertis reclama a l’Estat que una compensació pel menor nivell de trànsit a l’autopista AP-7, que travessa Catalunya, durant els anys de la crisi, en els quals va caure l'afluència de trànsit i, per tant, la recaptació de la multinacional en pagaments dels vehicles als peatges.

El Banc d'Espanya i el govern han introduït els canvis d'acord amb Eurostat, l'agència d'estadística comunitària, que va comunicar a l'Estat que els càlculs inicials no seguien adequadament la metodologia comptable europea i el manual sobre deute i dèficit públics de la UE.

Concretament, Eurostat va demanar a Espanya que no inclogui dins dels càlculs els pagaments a Abertis per l'autopista AP-7, ja que la reclamació es troba encara als tribunals i no té sentència ferma del Tribunal Suprem. L'agència europea considera que, d'acord amb la normativa comunitària, l'Estat no pot incloure aquests pagaments fins que no siguin definitius.

L'Eurostat va publicar les dades de dèficit per a la UE. Així,pel que fa al dèficit, Espanya va superar en dos punts la mitjana de la zona euro, del 0,5%, mentre que en el deute públic, la mitjana dels països amb la moneda comuna va ser del 85,1% del PIB, set punts per sota del registre espanyol. Pel que fa al global de tots els estats membres de la UE, el dèficit va ser del 0,6% i el deute del 80%.