El Banc d'Espanya ataca els pressupostos de Sánchez per la pujada de les pensions i del salari mínim

El governador del Banc d'Espanya, Pablo Hernández de Cos, ha aprofitat la seva primera compareixença aquest dimecres a la comissió econòmica del Congrés per carregar contra algunes de les mesures més rellevants que el govern de Pedro Sánchez ha inclòs en el projecte de pressupostos per al 2019. Hernández de Cos ha atacat especialment l'augment del sou mínim interprofessional fins als 900 euros mensuals –una iniciativa pactada amb Podem– perquè, segons ha dit, podria perjudicar els sectors més afectats per l'atur: els joves i els treballadors de més edat amb menys formació.

El governador ha admès que l'efecte negatiu d'apujar l'SMI seria "limitat" però considera que, en el cas dels dos col·lectius, la possibilitat que resultin expulsats del mercat laboral seria "significatiu". "El nivell de l'SMI i els seus increments anuals s'haurien de dissenyar, per tant, tenint en compte la productivitat dels treballadors afectats", ha subratllat durant la seva compareixença. A més, ha advertit que aquesta situació conduiria a un augment de les desigualtats.

Sostenibilitat de les pensions

Hernández de Cos també ha criticat la proposta de vincular l'augment de les pensions a la pujada de l'IPC, una proposta també pactada entre el PSOE i Podem, tot i que la ministra d'Economia, Nadia Calviño, va matisar posteriorment que es podrien tenir en compte altres paràmetres. Per al governador del Banc d'Espanya, l'última reforma que vinculava la pujada de les pensions a un equilibri entre els ingressos i les despeses era positiu i corregia "l'actual dèficit del sistema".

En canvi, ha subratllat al Congrés, la mesura inclosa en els pressupostos suposa "relaxar l'aplicació dels actuals mecanismes actuals de reequilibri". El Banc d'Espanya calcula que tornar a vincular les pensions a l'augment dels preus incrementarà la despesa pública més de 3 punts percentuals del PIB l'any 2050 i adverteix que caldran impulsar mesures addicionals per garantir la sostenibilitat de les pensions.

El Procés, un risc per a l'estabilitat

Pel que fa a Catalunya, el Banc d'Espanya segueix insistint en l'impacte negatiu sobre l'economia que pot tenir el Procés. Tot i que les dades revelen que l'impacte fins ara ha sigut mínim –l'economia catalana creix per sobre de l'espanyola–, Hernández de Cos ha assegurat que si torna la incertesa política a Catalunya la situació representaria "un risc addicional per l'estabilitat econòmica", i especialment a Catalunya.