El Banc d'Espanya no es creu els pressupostos de Sánchez i posa en dubte el compliment del dèficit

El Banc d'Espanya considera que el projecte de pressupostos generals de l'Estat del 2019 del govern de Pedro Sánchez és massa optimista i posa en dubte tant el compliment de l'objectiu de reducció del dèficit fins a l'1,3% del PIB com les previsions d'ingressos. El governador del banc central espanyol, Pablo Hernández de Cos, ha advertit aquest dilluns que, segons la seva anàlisi, el compliment del dèficit "està subjecte a riscos gens menyspreables" i estima que se situarà al voltant del 2%. És menys del que el Banc d'Espanya preveia al desembre (2,4%) però està lluny de l'objectiu de l'1,3%.

El supervisor, que aquest dilluns compareix a la comissió de pressupostos del Congrés, apunta sobretot a dues qüestions per explicar la seva estimació d'incompliment del dèficit. La primera és la previsió de recaptació que ha calculat Hisenda: segons el projecte de pressupostos, els ingressos d'impostos com l'IRPF, l'impost de societats o les cotitzacions socials augmentaran el 2019 un 8,25%. El Banc d'Espanya, en canvi, rebaixa la xifra fins al 5,6%.

Els ingressos que preveuen els comptes del govern espanyol "semblen incorporar una elasticitat [de la recaptació d'impostos] superior a les mitjanes històriques", ha subratllat el governador. En resum, el supervisor no es creu les xifres de recaptació dels pressupostos de Sánchez.

I en segon lloc, Hernández de Cos ha advertit que l'argúcia comptable per fer que el 2019 es comptabilitzi l'IVA de 13 mesos i no de 12 –un truc que inclou el projecte de pressupostos– no està prevista en la normativa. D'aquesta manera, el Banc d'Espanya rebaixa l'estimació dels ingressos de l'Estat del 8,2% al 6,9%.

Revisió a la baixa del creixement

A més, ha avisat que si les mesures incloses en els pressupostos s'apliquen més tard del previst l'incompliment de la recaptació pot ser encara més gran. De Cos també ha avançat que el supervisor bancari té previst revisar a la baixa les previsions de creixement per al 2019 quan hagi incorporat a les seves estimacions l'impacte de les mesures impositives incloses als pressupostos.