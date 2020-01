El Banc Sabadell dispara el seus beneficis un 134%

El Banc Sabadell ha girat full definitivament a la crisi que va viure el 2018 originada per problemes tècnics en la migració del sistema informàtic de la seva filial britànica, TSB. La migració va suposar un autèntic maldecap per a l'entitat catalana i en va fer minvar els beneficis. Els guanys generats el 2019, un total de 768 milions d'euros, confirmen que la crisi està superada: s'han disparat un 134% en comparació al 2018, quan els seus beneficis van caure a la meitat (328,1 milions d'euros). El Sabadell ha publicat aquest dijous els seus resultats anuals, però no serà fins demà que el seu president, Josep Oliu, expliqui públicament les xifres des de Madrid.

Malgrat les dificultats que viu el sector bancari pel context de tipus d’interès negatius, que en limiten la rendibilitat, el Sabadell ha aconseguit augmentar els seus ingressos (interessos i comissions netes) un 1% el 2019. El marge d’interessos, però, es va situar al tancament de l’any en 3.622 milions d’euros, xifra que suposa una reducció de l’1,4% interanual. La caiguda s’explica pels tipus d’interès baixos i la titolització de préstecs.

Si el banc aconsegueix augmentar els ingressos és gràcies a les comissions netes, que creixen un 7,7% i se situen en 1.439 milions d’euros per la política d’increment de comissions de l’entitat. La majoria de bancs espanyols han optat per augmentar les comissions –especialment als clients no vinculats– per atenuar l'impacte dels tipus d'interès negatius en els ingressos.

Menys necessitat de provisions

Si els ingressos milloren, també ho fan les provisions per cobrir pèrdues esperades, que sumen 938 milions d’euros, xifra substancialment inferior als 1.320 milions d’euros del 2018. El banc no ha necessitat dotar-se de tants diners com l’any anterior, quan no només va haver de fer front als problemes de migració del sistema informàtic de TSB, sinó que també va assumir un cost extra pel sanejament del seu balanç. A finals del 2019, els actius problemàtics en el balanç presenten una reducció significativa de més de 8.200 milions d'euros després de les diverses operacions de vendes de carteres de crèdits de dubtós cobrament. El banc amb seu a Alacant ha aprofitat l'exercici per incrementar la seva ràtio de capital –el percentatge que indica la solvència de l’entitat– fins a l'11,7%.

Al llarg del 2019 el Sabadell també ha seguit captant nous clients: ha guanyat 322.484 particulars i 95.744 empreses. Els crèdits hipotecaris i crèdits al consum també augmenten, en aquest cas un 11%, i han superat els 6.300 milions d’euros.

Segons ha anunciat l’entitat, el consell d'administració ha aprovat el repartiment d'un dividend complementari en efectiu de 0,02 euros per acció, que se sumen als ja distribuïts de 0,02 euros per acció. En total, 0,04 euros per acció.