El Sabadell, sobre la fuga de capitals després de l'1-O: "Els diners que van sortir es van recuperar en una setmana"

El Banc Sabadell ha admès aquest divendres que després de l'1 d'Octubre va patir una fuga de capitals "significativa", però assegura que els diners que van sortir els va recuperar una setmana després, quan ja havia canviat la seu social per portar-la fora de Catalunya. "La sortida de dipòsits, que es va produir el mateix dilluns [l'endemà de l'1-O] i especialment entre dimarts i dijous i fins divendres, es va revertir ja el dilluns [següent]", ha declarat el conseller delegat de l'entitat, Jaime Guardiola.

El Sabadell havia acordat el trasllat de la seu social a Alacant el dijous, quatre dies després del referèndum. Segons ha dit Guardiola, no va rebre pressions polítiques per treure la seu de Catalunya: "Al final va ser una decisió totalment tècnica que va prendre una societat privada per defensar els seus interessos i els dels seus clients i accionistes".

Encariment de les hipoteques

Pel que fa a la sentència del Suprem sobre les hipoteques que apunta que són els bancs qui s'ha de fer càrrec dels impostos hipotecaris, Guardiola ha advertit que si l'alt tribunal confirma la sentència el proper 5 de novembre "el més lògic" és que s'encareixin les hipoteques. Els préstecs hipotecaris, assegura el Sabadell, no seran més barats. "Al final per al client el cost serà el mateix", ha dit el conseller delegat de l'entitat durant la presentació de resultats dels primers nou mesos de l'any en un acte a Madrid.

Jaime Guardiola ha demanat que si finalment el Suprem confirma que els clients no han de pagar els impostos, la decisió judicial no tingui caràcter retroactiu. A l'espera de la decisió del Suprem, el Sabadell manté la política de fer pagar als clients els impostos associats a les hipoteques i rebutja per càlculs de les pèrdues que suposaria per a l'entitat que la sentència tingués caràcter retroactiu.