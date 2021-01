El Banco Santander també s’escapa de l’ombra de Falciani

Hervé Falciani es va convertir l’any 2009 en la persona més odiada i temuda pels grans bancs internacionals, així com pels clients poc amics de la hisenda pública i el pagament d’impostos. L’informàtic va aconseguir aquest honor quan treballava en una filial de l’HSBC després d’obtenir un llistat de 130.000 clients que amagaven diners no declarats a Suïssa.

El cataclisme va ser sonat, per a alegria dels responsables de les hisendes d’arreu, inclosa l’espanyola. Entre els evasors hi havia els Botín, el clan dels financers més importants d’Espanya com a accionistes i gestors del Banco Santander i de Bankinter. La publicació de la cèlebre llista Falciani va fer que l’Agència Tributària espanyola ingressés prop de 300 milions d’euros amb què no comptava per les regularitzacions dels evasors. D’aquests diners, 200 milions eren de membres de la família Botín, que evitaven així que el cas esdevingués delicte.

Però tenir una fortuna no declarada a Suïssa -segons van dir, procedent d’una herència familiar- no va ser l’única relació dels Botín amb el cas. Calia veure quin paper va tenir el Santander per ajudar a portar diners d’Espanya a Suïssa. La Fiscalia Anticorrupció ho ha investigat i ha estat clara: “A través dels serveis financers de Banco Santander i Santander Investment es van fer transferències de fons, moviments i dipòsits de valor que van aconseguir ocultar a l’Erari Públic, la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) i altres autoritats competents l’origen dels capitals”.

Segons Anticorrupció, el Santander va dur a terme aquesta activitat entre el 2005 i el 2015 amb l’HSBC, en una operativa de la qual es van beneficiar els seus clients més importants, inclosos el ja difunt Emilio Botín i altres membres de la família.

El banc d’origen càntabre era l’entitat corresponsal de l’HSBC, i “en cap moment no va portar a terme un control sobre l’operativa, ni existeix cap petició d’informació acreditada a HSBC Suïssa sobre la titularitat dels clients del banc, malgrat el risc que representava HSBC”.

Arxivament controvertit

Malgrat tot, l’informe -que s’ha fet públic recentment- demana arxivar la causa per falta de proves, dificultat tècnica i prescripció d’alguns dels delictes. Això sí, deixa en mans del Sepblac (la unitat que persegueix els delictes financers) i la CNMV la depuració de responsabilitats en el cas. Aquesta decisió ha servit al Santander per assegurar que va obrar, contràriament al que diu la Fiscalia, de manera correcta. “El banc actuava com a corresponsal i el seu paper era de mer intermediari. Per tant, no coneixia (ni havia de conèixer) la identitat dels emissors i receptors de les transferències”, va explicar una portaveu.

Però els experts no ho tenen tan clar: José María Peláez, inspector d’Hisenda i autor de Manual práctico para la prevención del blanqueo de capitales,assegura que pel llarg historial de l’HSBC en matèria de blanqueig era obligat preguntar qui eren els titulars dels comptes: “Els antecedents de l’HSBC eren clars, i el Santander no va complir”. La mateixa opinió tenien els pèrits del Banc d’Espanya, que en un informe determinaven al juliol que l’entitat dels Botín va posar la seva infraestructura per ajudar i blanquejar fons als clients espanyols de la filial suïssa.

La causa que ara la Fiscalia demana arxivar va néixer el 2017, quan set directius del Santander i tres de BNP Paribas van ser imputats per un delicte continuat de blanqueig de capitals per a l’HSBC.