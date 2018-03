Barcelona és la ciutat espanyola amb el sòl urbà més car

El preu de l'habitatge a Barcelona, tant de compra com de lloguer, és el més car entre les capitals de província espanyoles. Entre les causes del seu encariment hi té un pes important la manca d'oferta, i això es produeix bàsicament per la manca de sòl per construir.

Doncs bé, l'escassetat del sòl té una derivada, que és l'encariment. Barcelona és la capital espanyola amb el sòl urbà més car, segons les estadístiques del ministeri de Foment, elaborades a partir de les dades del Col·legi de Registradors. Un sòl car que, evidentment, es tradueix en uns pisos més cars.

Així, segons les estadístiques de Foment, el preu del sòl urbà a Barcelona es va situar al tancament del 2017 en una mitjana de 468,9 euros el metre quadrat. Per fer-se una idea, l'altra gran capital espanyola, Madrid, té un preu mitjà de 456 euros el metre quadrat, és a dir, gairebé 13 euros menys.

I no només és el municipi amb el preu del sòl urbà més car, sinó que, a més, a Barcelona és el municipi on més s'encareix. Malgrat la situació política, l'últim trimestre de l'any passat el terreny urbà a Barcelona es va encarir gairebé un 5%, i l'augment respecte de l'any anterior va superar el 19%.

En canvi, a Madrid el preu del sòl urbà es va abaratir més d'un 6% el darrer trimestre del 2017, i un 3% durant l'últim any.

Però malgrat l'encariment del preu dels solars, el cert és que encara estan per sota dels màxims del tercer trimestre del 2007, just abans de l'esclat de la bombolla immobiliària, quan es va situar en 1.207 euros el metre quadrat. En aquell moment Madrid superava el preu de Barcelona, amb 1.2014 euros el metre quadrat.

L'escassetat de solars a Barcelona també es nota en el nombre d'operacions. Durant el 2017 es van fer a Barcelona un total de 482 transaccions de sòl urbà, segons les estadístiques de Foment, mentre que a Madrid es va arribar a les 818 operacions.

A Espanya s'abarateix

L'encariment del sòl urbà a Barcelona (i també a tot Catalunya) contrasta amb el comportament del conjunt espanyol, on el quart trimestre es va registrar un descens del preu de gairebé un 11%, malgrat que en el mateix període el nombre d'operacions va augmentar un 21,6%.

De mitjana, a Espanya el preu del metre quadrat de sòl urbà se situa en 153 euros, molt més barat que els 469 euros el metre quadrat de la capital catalana. No obstant, el descens dels preus en els municipis de més de 50.000 habitants no va ser tan pronunciat, i es va quedar en un 8,6%. En aquests municipis més grans, el preu de mitjana és de 274 euros el metre quadrat.

Després de Barcelona i Madrid, en el rànquing dels preus més alts apareixen la província de València, amb 425 euros el metre quadrat i les illes Baleats, amb 386 euros el metre quadrat. Entre els grans municipis, els preus més barats són a Ourense (33,9 euros el metre quadrat), la comunitat de La Rioja (65,9 euros) i Múrcia (86 euros).

Durant el quart trimestre del 2017, a tot Espanya, es van vendre 8,2 milions de metres quadrats, per un valor total de 981 milions d'euros, un 21,6% més de superfície que el mateix trimestre de l'any anterior i un 15,2% més en valor.