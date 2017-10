Barcelona guanya la seu mediterrània de les zones franques

L'Organització Mundial de Zones Franques (WFZO) ha escollit Barcelona per situar la seva oficina del Mediterrani i ha confirmat que el Consorci de la Zona Franca de Barcelona (CZFB) serà l'amfitrió del V Congrés Mundial de Zones Franques, conegut internacionalment com a World FZO Annual International Conference and Exhibition (AICE), segons ha informat aquest dilluns el Consorci.

Aquest congrés se celebrarà juntament amb el Saló Internacional de la Logística (SIL) el juny del 2019, i implicarà el desplaçament a Barcelona de més d'un miler de delegats de zones franques, ha informat el CZFB en un comunicat, en el qual ha destacat que, d'aquesta manera, "guanya protagonisme" al sector de les zones franques, especialment després de la nominació del delegat especial de l'Estat en el CZFB, Jordi Cornet, com a president de l'Associació de Zones Franques d'Espanya.

El president del consell de direcció de l'Organització Mundial de Zones Franques, Mohammed al-Zarooni, ha destacat el continu creixement de la WFZO i la seva utilitat com a plataforma internacional d'innovació i sostenibilitat que "mostra el paper clau de les zones franques en el comerç mundial i la seva contribució al desenvolupament socioeconòmic".

La WFZO agrupa 350 zones franques de 78 països; segons aquesta organització, al món hi ha unes 3.500 zones franques en 130 països, que representen més de 70 milions de llocs de treball, la qual cosa equival aproximadament a l'1% de la població activa mundial registrada.

Per la seva banda, Cornet ha remarcat la conveniència de mantenir el protagonisme de Barcelona en el món econòmic "com a ciutat oberta, integradora i cosmopolita", i ha afegit que l'experiència del CZFB en l'organització de fires i congressos internacionals, unit al prestigi d'Espanya com a plataforma logística mundial i a l'atractiu de Barcelona com a capital del Mediterrani han sigut factors determinants per acollir el congrés.