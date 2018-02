Barcelona fa una mostra d'unitat institucional per retenir el Mobile World Congress

Barcelona ha fet avui gal·la d'unitat institucional i potencial econòmic i innovador davant dels organitzadors del Mobile World Congress. L'Ajuntament ha reunit al Saló de Cent membres dels governs espanyol i català i representants del món científic, tecnològic, acadèmic, empresarial i esportiu per demostrar la "voluntat conjunta" de retenir el congrés mundial de telefonia més enllà del 2018 i després d'un 2017 "complicat", segons ha apuntat l'alcaldessa Ada Colau, marcat per la inestabilitat política a Catalunya i els atemptats terroristes del mes d'agost.

És la primera vegada que el consistori celebra aquest acte conjunt, batejat amb el lema "Barcelona, Always Connected", i que també ha comptat amb la presència del president executiu de Telefónica, José María Álvarez-Pallete.

La trobada també ha servit per reivindicar el potencial de Barcelona com a capital europea de la tecnologia 5G. En aquest sentit, Álvarez-Pallete ha anunciat que Telefónica s'incorpora a la candidatura de Barcelona per convertir-se en capital europea del 5G, després que fa 15 dies la capital catalana va presentar un consorci format per la Generalitat, l'Ajuntament, la Mobile World Capital i diversos centres de recerca per treballar amb l'objectiu comú d'aconseguir els recursos europeus per convertir la ciutat en un 'hub' 5G.

Hoffmann demana "més autoconfiança"

L'acte, que pretenia demostrar el compromís de la ciutat amb el MWC, també ha comptat amb la presència del conseller delegat de la GSMA, John Hoffmann, que ha agraït les mostres de suport però ha fet evident que la trobada s'ha convertit en un acte de reconciliació pública de les institucions catalanes i espanyoles davant la por a perdre el Mobile. "A mi no m'heu de convèncer, Barcelona ho té tot", ha etzibat Hoffmann, que ha afegit: "Sou vosaltres els que heu de tornar a creure en vosaltres mateixos" per superar el que ha qualificat com una "minicrisi de confiança".

Hoffmann ha insistit que la GSMA farà costat a Barcelona i "com a socis" ajudaran en tot el que pugui, però també ha recordat que aquesta entitat "no és política" i ha reclamat seguretat i estabilitat institucional. "Apagueu el soroll i treballeu junts per ser el que realment sou, que és fantàstic", ha dit Hoffmann.

El Mobile World Congress (MWC) d'aquest any, que se celebra del 26 de febrer a l'1 de març, espera reunir uns 108.000 assistents de tot el món, una xifra similar a l'any passat. El saló comptarà amb més de 2.300 expositors, 170 delegacions internacionals i calcula que generarà uns 13.000 llocs de treball temporals i un impacte de 471 milions d'euros a la ciutat.