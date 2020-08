L’acord amb els bancs, l’avantatge de Bizum

Bizum, Verse i Twyp són les tres alternatives pel que fa a aplicacions per a mòbils destinades a pagaments. Les tres presenten serveis diferents, però de moment Bizum és la més estesa gràcies a la integració del servei en la majoria d’aplicacions dels bancs.

De fet, els usuaris de Bizum no s’han de descarregar cap apli, cosa que sí que han de fer els de les altres dues. Només l’han d’acceptar dins de l’aplicació del seu propi banc. Aquesta és la principal diferència de Bizum amb els seus competidors i la que ha permès tenir més usuaris, com a mínim de moment. De fet, el banc neerlandès ING -l’empresa creadora de Twyp- també ha acabat incorporant Bizum a les seves aplicacions a Espanya.

Però què fan exactament les aplicacions de pagament? La resposta és diferent segons quina ens instal·lem al mòbil. El servei segurament més utilitzat és el de transferències entre usuaris. Fins ara, per enviar diners a una altra persona -per exemple, quan en un sopar algú ens paga la nostra part perquè no portem efectiu al damunt- calia utilitzar el número de compte i fer una transferència bancària tradicional. Les noves aplis permeten fer l’enviament de diners al moment buscant la persona a qui volen fer la transferència a la nostra llista de contactes del mòbil.

En aquest aspecte, el fet que Bizum estigui integrat a tots els bancs fa que els usuaris només hagin d’entrar a l’aplicació de la seva entitat i que puguin enviar diners a qualsevol persona que també tingui Bizum instal·lat a l’apli del seu banc, independentment que siguin entitats diferents. Per contra, en el cas de Twyp i Verse és necessari que les dues persones tinguin instal·lada l’aplicació al seu telèfon, a banda de la dels seus respectius bancs.

L’acord de Bizum amb els bancs li dona un altre avantatge: els diners enviats es reben immediatament, mentre que en el cas de Verse poden trigar fins a dos dies i en el de Twyp un dia.

Els límits per a enviaments de diners també són diferents. Verse i Twyp permeten enviar mil euros anuals, és a dir, una quantitat modesta però suficient per a petits pagaments, com ara el cost d’un regal, d’unes entrades al teatre o fins i tot un vol, però no per a moviments de diners més grans. En el cas de Twyp, però, el màxim s’amplia a 10.000 euros per any si l’usuari envia una foto del seu DNI, ja que una de les raons dels límits és que en cas de hackeig o robatori del mòbil no es buidi el compte corrent. En canvi, Bizum permet 500 euros per operació, amb un topall de 30 operacions mensuals.

Verse ofereix, a més, la possibilitat de crear grups i esdeveniments. Els grups permeten indicar quant ha pagat i quant ha de pagar i rebre cada persona perquè tothom hi contribueixi de manera igual, una eina útil quan en algun tipus de trobada hi ha unes poques persones que s’encarreguen de pagar-ho tot i després cal passar comptes entre tothom. Així mateix, els esdeveniments són similars a un grup, però a més de convidar gent també funcionen com a agenda, amb una hora i dia establerts.

Treure diners a botigues

Transferències online a banda, tant Verse com Twyp funcionen com a targeta moneder al mòbil. Això vol dir que si tenim un mòbil amb contactless -la majoria de telèfons actualment ja en tenen- es pot fer servir per pagar en comerços com si es tractés d’una targeta, per mitjà del datàfon. A més, les dues també tenen un servei de cashback, és a dir, de retirada d’efectiu en botigues. En tots dos casos tenen acords amb empreses de comerç minorista de manera que es pot utilitzar l’aplicació com si es fes una compra, però a canvi ens donaran la quantitat demanada en bitllets.

Twyp i Verse estan vinculades a la nostra targeta -que pot ser de dèbit o de crèdit-, amb la qual hem de carregar diners a l’aplicació. És a dir, tenim un saldo a l’apli que es va gastant i que cal reomplir. En canvi, pel fet d’estar integrat als bancs, Bizum carrega o ingressa les transferències directament des del nostre compte corrent.