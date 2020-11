Black Friday amb “bones sensacions” per al comerç català

El comerç català ha rebut amb satisfacció i “bones sensacions” un Black Friday marcat per les restriccions per la pandèmia i l’auge en els últims mesos del comerç online. Malgrat això, els comerciants han notat una bona afluència als establiments en aquesta jornada de descomptes gràcies a l’estalvi acumulat per les famílies durant els mesos que dura la pandèmia.

De fet, una de les incògnites sobre aquest Black Friday i la campanya de Nadal que inicia el comerç català des d’ara fins al dia Reis era cap a quin cantó es decantaria la balança: d’una banda, els confinaments i la limitació de moviments havien disminuït la despesa de moltes llars en oci i vacances i havien disparat l’estalvi; de l’altra, la crisi econòmica i els problemes amb el cobrament d’ERTOs havien limitat la renda de moltes llars.

“Hi ha molta gent a qui l’estalvi familiar fa que es pugui gastar més”, assegurava ahir David Sánchez, president de Comertia -associació d’empreses familiars de retail de Catalunya- sobre la situació general del sector. “Veiem una situació de demanda no satisfeta. Hi ha moltes ganes d’experiències, perquè moltes vegades anar de compres és una vivència que ara estem retrobant a poc a poc”, afegia.

Aquesta demanda dels clients es compensa amb “una oferta molt bona”, ja que els mesos de pandèmia i confinament han permès a les botigues tenir uns bons estocs de productes.

Ja abans de començar el dia, Comertia preveia una bona jornada de compres, sobretot perquè molts comerços, tant petits com de grans cadenes, han avançat les ofertes a l’inici d’aquesta setmana. “S’anticipava que seria bona perquè la setmana ha sigut bona”, indicava Sánchez. Malgrat això, creu que “no ha sigut bona idea” limitar l’obertura dels centres comercials, ja que “ha difuminat una mica” les vendes.

El Black Friday, però, és l’entrada a “un dels caps de setmana de més vendes de l’any” per al sector, segons Sánchez. Els comerciants esperen que, després del bon gust de boca d’ahir i si el temps ho permet, l’afluència de compradors es mantingui fins dilluns, quan es tanca aquest primer període de descomptes abans de Nadal amb el Cyber Monday, una jornada dedicada a les ofertes de productes de tecnologia i electrònica.

Contractació en la logística

Des de la seva implantació a Espanya fa aproximadament una dècada, el Black Friday ha estat marcat pel comerç electrònic. Amb l’increment de les vendes online provocat pel confinament, el sector logístic s’ha reforçat més que mai davant el que s’espera que serà un rècord de lliuraments a domicili. Per exemple, l’empresa de missatgeria Seur va anunciar ahir la contractació de 500 empleats més a Catalunya per al Black Friday i Nadal.