Bon Preu i un fons estranger es disputen la compra de Caprabo

Eroski vol tancar la venda de Caprabo abans que acabi el 2020. Després d’anys amb els bancs pressionant el grup basc perquè es desprengui de la cadena catalana, finalment no ha tingut més opció que acceptar-ho i ara ha accelerat el procés. Actualment s’ha entrat en la fase final de la venda, en la qual només han sobreviscut dos candidats, segons ha pogut saber l’ARA: Bon Preu i un fons d’inversió estranger.

Actualment els dos finalistes estan en fase due diligence, és a dir, fent una auditoria en profunditat de Caprabo abans de presentar una oferta vinculant. Pel camí s’han quedat Carrefour, Consum i altres fons d’inversió.

El preu que en demana Eroski són 700 milions d’euros, una quantitat molt per sobre del que els possibles compradors estan disposats a pagar. En part perquè, com expliquen des del sector financer, qui compri Caprabo haurà de fer una inversió molt important, entre altres coses perquè molts dels seus locals necessiten inversió per ser posats al dia.

Favorits

Tot i que els 700 milions que demana Eroski són massa diners per als possibles compradors, la xifra està molt lluny dels gairebé 1.300 que va pagar el grup basc per adquirir el 75% cadena. Posteriorment va comprar el 25% restant, fet que segons alguns càlculs va elevar la factura per sobre dels 1.600 milions. Això implicarà que, quan Eroski vengui Caprabo, haurà de reconèixer unes pèrdues multimilionàries al seu compte de resultats.

Segons les fonts consultades per aquest diari, el candidat més ben posicionat per comprar el grup és ara mateix Bon Preu. Perquè és qui coneix millor el negoci i, sobretot, perquè Eroski ha imposat uns requisits addicionals al fons d’inversió estranger en cas que surti guanyador de la subhasta.

Entre aquestes condicions hi ha, per exemple, que Caprabo segueixi comprant a través de la central de compres d’Eroski (cosa que permet al grup aconseguir uns preus més econòmics). L’altra condició és la prohibició de vendre la cadena catalana a una altra companyia. Bon Preu, en canvi, no tindria aquestes condicions.

L’empresa osonenca, que té Joan Font com a accionista únic, ha confirmat les negociacions, tal com també va publicar Via Empresa. L’empresa ha crescut amb molta força en l’última dècada i va tancar el 2018 amb una facturació de 1.346 milions d’euros (un 12% més) i havent guanyat 30 milions (exactament igual que un any abans). Tot i que els comptes del 2019 encara no s’han publicat, Font va avançar en una entrevista a l’ARA abans de l’estiu que havia facturat 1.490 milions.

A més, al tancament del 2018 la cadena tenia 200 milions d’euros a la caixa i només devia 45 milions d’euros als bancs. Aquests comptes sanejats són els que li permeten finançar la compra de Caprabo si finalment guanya la subhasta. La cadena amb seu a Osona s’ha caracteritzat per no repartir mai dividends i reinvertir els beneficis en el negoci, cosa que li ha permès multiplicar la seva dimensió en els últims anys. Bon Preu té ara un 11% de la quota de mercat i aspira a arribar al 20%. Segons algunes estimacions, la quota de Caprabo, que té 300 supermercats i 6.000 treballadors, voreja el 5%.

Els portaveus d’Eroski, que forma part de Mondragón, el grup cooperatiu més gran d’Espanya, mantenen que no volen vendre’s la cadena sinó que busquen un soci minoritari per millorar la “seva situació financera” i actualitzar els supermercats. El deute d’Eroski, de 1.540 milions, ofega la companyia i Caprabo és un dels actius amb els quals poden reduir-lo més ràpidament.

Els inicialment descartats

En el primer tall s’han quedat fora, entre d’altres, Carrefour, Consum i altres fons d’inversió. El grup francès, davant la punxada de vendes dels grans hipermercats (on és més fort), vol impulsar la venda de proximitat. De fet, ja va fer un primer pas aquest estiu comprant la cadena Supersol, formada per 172 supermercats, la majoria ubicats a Madrid i Andalusia, i per la qual va pagar 78 milions.

Consum ja va mantenir abans de la pandèmia una trobada formal amb Eroski, tot i que sempre ho ha negat. El fet que es tracti d’una cooperativa, però, dificulta molt la compra de Caprabo. Ara bé, si alguna de les dues candidates principals no acaben fent una oferta vinculant, el grup basc obre les portes a recuperar alguns dels descartats.