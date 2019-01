Bon Preu inicia un servei d'entrega a domicili per a compres online

L'empresa de distribució Bon Preu Esclat ha presentat aquest dimecres el seu nou servei d'entrega a domicili per a compres online, que s'afegeix als 12 punts de recollida de compres online repartits pel territori. A més, el director comercial, Pere Anglada, ha anunciat que la firma osonenca preveu facturar 1.350 milions d'euros en l'exercici 2018 –que tancarà el 28 de febrer–, la qual cosa suposaria un increment de prop del 13% respecte a l'any anterior.

El servei d'entrega a domicili estarà disponible inicialment en cinc municipis d'Osona –Vic, Gurb, Calldetenes, Folgueroles i Sant Julià de Vilatorta–, però l'empresa espera ampliar-lo al conjunt de Catalunya cap a finals del 2020. Actualment els clients ja poden comprar per internet a través de la web de l'empresa i de l'aplicació per a dispositius mòbils i recollir les compres en 12 punts de recollida repartits pel territori.

De totes maneres, segons Anglada, l'empresa vol expandir el servei "a poc a poc" i estudiant amb detall l'evolució a les diverses zones on es vagi instal·lant. Concretament, Anglada ha admès que "la zona de Barcelona és la que fa més respecte" a l'empresa, per les particularitats urbanístiques, que obliguen a repensar la logística, i per l'elevada densitat de població.

La cadena ha invertit uns 10 milions d'euros en el projecte, incloent-hi la compra de furgonetes amb triple temperatura –ambient, nevera i congelador–. "Aquest projecte és més intensiu en mà d'obra que les botigues", ha comentat Anglada, per la qual cosa l'empresa augmentarà considerablement la contractació.

El servei d'entrega a domicili de Bon Preu garantirà als clients l'entrega de la compra en una franja de màxim una hora, en un període de 16 hores al dia, excepte els diumenges. Els clients podran reservar l'hora i el dia en què vulguin rebre la compra a casa. En total, hi haurà disponibles uns 12.000 articles, entre productes secs i frescos, que equivalen a l'oferta d'un supermercat d'uns 1.500 metres quadrats. Els repartidors de les compres, a més, s'encarregaran de revisar els productes en el moment de l'entrega davant del client.

Augment del 13% de la facturació

El director financer de Bon Preu, Pere Anglada, ha assegurat que la companyia preveu incrementar la facturació de l'exercici 2018 fins als 1.350 milions d'euros, en comparació amb els 1.199 milions de volum de negoci del 2017, un 13% més.

Anglada ha assegurat que en l'exercici que s'està a punt d'acabar la companyia ha invertit uns 150 milions en noves infraestructures i productes i ha creat 1.400 llocs de treball. En global, el grup suma uns 7.400 empleats i 182 supermercats a tot Catalunya, a més de 48 gasolineres.

La cadena de supermercats i gasolineres està immersa en un conflicte judicial en l'accionariat entre Joan Font i Josep Font, els dos germans i únics accionistes, per la valoració de l'empresa i el repartiment entre ells, que podria acabar en compra o en una escissió de la companyia en dues de diferents.

En aquest sentit, Anglada ha assegurat que els conflictes accionarials no afecten el desenvolupament de la cadena. "Fins ara no han afectat en res i la presa de decisions ha funcionat igual que en els últims 30 o 40 anys", ha dit. Segons el director financer, l'empresa continua prioritzant el creixement sense tenir en compte les diferències entre els dos propietaris.