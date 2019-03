Brussel·les multa Nike amb 12,5 M€ per restriccions en la venda de productes del Barça i altres clubs

La Comissió Europea ha imposat aquest dilluns una multa de 12,5 milions d'euros a Nike per haver prohibit als comerciants la venda de productes amb llicència en altres països de la Unió Europea, una restricció que afecta productes d'alguns dels clubs i federacions de futbol més coneguts d'Europa com el Futbol Club Barcelona, el Manchester United, l'Inter de Milà i el Roma, així com federacions estatals com la francesa.

"Hi ha molts aficionats que volen productes com ara bufandes i samarretes amb la marca del seu equip de futbol favorit. Nike va prohibir a molts dels seus comerciants amb llicència vendre aquests productes en un altre país, cosa que restringeix l'oferta i augmenta els preus. És il·legal segons les normes de la competència de la UE ", ha resumit la comissària de Competència, Margrethe Vestager.

L'executiu comunitari va engegar la investigació el juny del 2017 per determinar si l'empresa de material esportiu restringia de manera il·legal la venda transfronterera i en línia dels seus productes amb llicència. Brussel·les ha conclòs que els contractes de llicència i distribució no exclusius de Nike han infringit les regles comunitàries.

En primer lloc va imposar una sèrie de mesures directes que restringien les vendes fora del territori d'activitat dels comerciants amb llicència, per exemple a través de clàusules contractuals que les prohibien, l'obligació de remetre les comandes de vendes de fora d'aquest territori a Nike o amb clàusules de doble imposició de cànons a les esmentades operacions transfrontereres.

A aquestes mesures se n'hi van sumar d'altres de caràcter indirecte, que consistien en amenaçar amb posar fi a l'acord de llicència per vendes fora del territori, rebutjar el subministrament d'etiquetes de 'producte oficial' si sospitava que les seves vendes es podien dirigir a altres països de la UE i fer auditories per assegurar-se que es complien les condicions.

En alguns casos la multinacional va utilitzar els seus venedors amb llicència principals de cada territori per concedir 'subllicències' a d'altres comerciants. Per garantir les seves pràctiques, Nike va obligar els seus socis principals a imposar les mateixes restriccions als seus venedors subordinats.

Finalment, Nike prohibia als seus socis subministrar productes de marxandatge a clients que podien estar venent productes fora dels territoris assignats. De la mateixa manera, intervenia per assegurar-se que botigues de roba i supermercats no adquirien productes a comerciants de països diferents.

Col·laboració en la investigació

La Comissió Europea ha determinat que les pràctiques il·legals de Nike, que van durar més de 13 anys –des de l'1 de juliol del 2004 al 27 d'octubre del 2017–, van segmentar el mercat únic i van impedir la venda transfronterera de productes en detriment, en última instància, dels consumidors europeus.

Brussel·les va concedir una reducció del 40% de la multa per la cooperació de Nike "més enllà de la seva obligació jurídica". La firma esportiva va facilitar als serveis comunitaris informació que va permetre ampliar l'abast de la investigació, va aportar proves amb "un important valor afegit" i va reconèixer expressament els fets i les infraccions.

A més de la investigació que ha acabat amb la imposició de la multa anunciada aquest dilluns, l'executiu comunitari està investigant des del gener la concessió d'avantatges fiscals il·legals a Nike als Països Baixos.