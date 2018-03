Brussel·les vol cobrar un impost del 3% als ingressos dels gegants digitals

La Comissió Europea ha proposat aquest dimecres crear un impost del 3% sobre la facturació que facin les grans multinacionals digitals. D'aquesta manera, l'organisme comunitari calcula que els països membres de la Unió Europea podrien recaptar uns 5.000 milions d'euros l'any. El gravamen s'aplicaria de manera temporal fins que s'aprovés una reforma més àmplia de l'impost de societats.

En concret, Brussel·les aposta per aplicar aquesta taxa a les empreses que tenen uns ingressos globals que superin els 750 milions a tot el món i els 50 milions a Europa. No obstant això, l'organisme remarca que, com que s'aplicaria de manera conjunta i temporal, el gravamen també evitaria que els països de la UE aprovessin mesures "unilaterals" que puguin crear un "mosaic" de respostes nacionals.

La taxa gravaria els ingressos generats per activitats en què els usuaris tenen un "paper important" en la creació de valor i que són difícils de "capturar" per les regles fiscals actuals, entre els quals hi ha els ingressos generats per la venda en línia d'espais publicitaris, les activitats d'intermediació que permeten als usuaris interactuar entre ells per facilitar la venda de béns i serveis i la venda de dades aportades pels mateixos usuaris.

El comissari d'Afers Econòmics i Monetaris, Pierre Moscovici, ha presentat en roda de premsa aquestes mesures, amb les quals Brussel·les pretén adequar el sistema fiscal comunitari al nou entorn empresarial.

Moscovici ha destacat la "gran contribució" al creixement econòmic que han protagonitzat negocis digitals, com les xarxes socials o les plataformes col·laboratives, però al mateix temps ha reconegut que, segons la Comissió, les regles tributàries actuals "no estan dissenyades" per cobrir aquelles empreses que són globals però que amb prou feines tenen presència física. La proposta de la Comissió de crear una nova taxa, però, necessita el suport unànime de tots els socis per ser aprovada.