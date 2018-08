Brussel·les determina que no cal compensar els afectats del Popular

La Junta Única de Resolució (JUR) de l'eurozona ha decidit de manera preliminar que no és necessari concedir una compensació als accionistes i creditors afectats per la resolució del Banco Popular. Aquest organisme considera que, tal com indica l'últim informe sobre l'operació, els clients haurien perdut més diners en un procés d'insolvència normal que no pas tal com es va liquidar el Popular, amb la venta i integració al Banco Santander.

"L'informe de valoració 3 arriba a la conclusió que sota procediments normals d'insolvència les pèrdues generals haurien sigut substancialment més grans que les pèrdues que es van realitzar en resolució", ha explicat la JUR al seu comunicat, en què publica tant la decisió preliminar com la versió no confidencial de l'informe.

D'acord amb aquest document, que avalua si els afectats haurien tingut més bon tracte amb una liquidació sota les normes nacionals que amb la resolució, les pèrdues per als creditors del banc haurien sigut molt més grans amb la liquidació ordinària i, en tots els escenaris, els afectats per la resolució haurien perdut també el 100% dels seus drets.

En concret, la consultora Deloitte calcula que, depenent de l'escenari, les pèrdues per als creditors haurien sigut en el millor dels casos de 23.400 milions d'euros i en el pitjor 34.100 milions, enfront dels 11.400 milions que van perdre amb la resolució. Els càlculs s'han fet, segons l'informe, tenint en compte les pèrdues que hauria causat un procés concursal normal a 18 mesos, tres i set anys.

A més, el document remarca que una insolvència ordinària hauria generat unes pèrdues d'entre 1.800 i 2.200 milions d'euros per al Fons de Garantia de Dipòsits, que hauria hagut de fer servir per protegir els dipòsits de menys de 100.000 euros de l'entitat. "D'aquest informe d'avaluació es dedueix que no hi ha diferència en el tracte real dels accionistes i creditors afectats i el tracte que haurien rebut si la institució hagués estat subjecta a procediments d'insolvència ordinaris a la data de resolució", diu la JUR, que justifica així la seva decisió preliminar de no compensar els afectats.

No obstant això, la decisió final només s'adoptarà una vegada els afectats que així ho desitgin hagin expressat la seva opinió a la JUR després d'haver vist l'informe i la decisió preliminar. Per això els afectats poden registrar des d'aquest dilluns i fins al 14 de setembre i, en una segona fase, aquells que, segons la JUR, siguin elegibles per pronunciar-se podran fer-ho a través d'una plataforma electrònica.