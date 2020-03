Els principals economistes europeus donen per feta una recessió

Recessió econòmica. Aquesta és la previsió que els principals economistes europeus creuen que tindrà la crisi del coronavirus. Així ho han explicat a través d'una enquesta del panel IGM Forum a experts de tot el continent, entre els quals hi ha des d'Olivier Blanchard (ex economista en cap de l'FMI) i els catalans Jordi Galí, Pol Antràs o Xavier Freixas.

Els acadèmics han respost a tres hipòtesis, la primera de les quals és si, malgrat que la mortaldat del Covid-19 sigui limitada, la pandèmia pot acabar causant una recessió econòmica (és a dir, almenys dos trimestres de caiguda de l'economia). Un rotund 63% creu que aquesta opció és la més probable. Tan sols un 4% dels enquestats no hi està d'acord, mentre que un 15% es manté en la incertesa.

Pol Antràs, professor de Harvard, detalla a l'enquesta que l'impacte de la crisi probablement serà important, però que també pot ser curt. Dependrà, per tant, del que s'allargui la crisi sanitària.

La majoria dels experts creuen que Europa no té institucions preparades per fer front a la crisi

Potser igual de preocupant és la següent resposta: la majoria dels experts també opinen que les institucions econòmiques de l'eurozona (com el Banc Central Europeu o la Comissió Europea) no estan prou equipades per mitigar els danys que es derivin d'aquesta crisi global. Un 50% dels economistes enquestats coincideix que Europa no està preparada, mentre que només un 11% confia que es podran tirar endavant polítiques monetàries per alleugerir aquesta sacsejada.



Pel que fa als efectes del coronavirus en els diferents àmbits de l'economia europea, una tercera part dels experts creu que la caiguda de la demanda (el descens de les compres dels ciutadans) serà més rellevant que les interrupcions en les cadenes de subministraments (per exemple, fàbriques aturades perquè no els arriben peces) o la reducció de la força laboral per causes directament relacionades amb la malaltia. No obstant, hi ha un 37% dels economistes que encara no tenen clara la resposta.

Brussel·les també preveu recessió

L'auguri d'una recessió econòmica el comparteixen fins i tot els serveis econòmics de la Comissió Europea. Preveuen que l'impacte econòmic del coronavirus enfonsi l'economia de la zona euro i del conjunt de la Unió Europea a un creixement "fins i tot" inferior al 0% aquest 2020 i, per tant, a la recessió econòmica. S'observa una previsió econòmica que "es deteriora molt ràpidament" i, per això, malgrat no canviar encara oficialment les previsions, la Comissió constata que el 2020 el creixement econòmic ja no serà d'un 1,4% per a la UE com havia previst al febrer, sinó que pot caure per sota del 0%. Però s'esperaria que es recuperés el signe positiu de cara al 2021.

La Comissió Europea admet una preocupació "creixent" per l'impacte econòmic del coronavirus

Quan s'observava només un focus central a la Xina, ja es preveia que l'economia mundial i, per tant, l'europea també rebrien, perquè el gegant asiàtic suposa un 18% de l'economia global. Aleshores Brussel·les ja admetia una "preocupació creixent" per les conseqüències econòmiques del coronavirus. Però ara l'OMS ja ha declarat la situació de pandèmia i Itàlia és un dels principals focus del virus al món.

Etapa de creixement negatiu

Per això, els serveis econòmics de la Comissió creuen que l'impacte sobre la demanda, la disrupció en les cadenes de producció, l'afectació en sectors com el turisme i el transport i la mateixa incertesa faran que l'economia europea s'enfonsi en una taxa de creixement negatiu per més de dos trimestres i, per tant, tanqui el 2020 en recessió, ja que tot just ens trobem al tancament del primer trimestre de l'any.

A principis de mes l'OCDE, l'organisme que agrupa les economies desenvolupades, ja va calcular que el xoc que implicaria el Covid-19 podia costar entre un 0,5% i un 1,5% del PIB global depenent de com evolucionés. Aleshores l'OCDE va rebaixar les previsions de creixement de l'economia mundial fins al 2,4%, cinc dècimes menys respecte a l'anterior publicació. Però la situació ha canviat des d'aleshores i per això la Comissió Europea ja se situa en un escenari de recessió.