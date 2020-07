Brussel·les empitjora la caiguda de l'economia espanyola fins gairebé un 11% del PIB

Els pronòstics per a l'economia espanyola aquest 2020 continuen empitjorant. La Comissió Europea ha actualitzat aquest dimarts les previsions per a les diverses economies europees i una de les que en surt més malparada és Espanya. Segons els càlculs de Brussel·les, el PIB espanyol s'enfonsarà un 10,9% aquest any, un empitjorament de més d'un punt, tenint en compte que a la primavera el retrocés previst era del 9,4%. D'aquesta manera, Espanya es converteix en la segona economia més colpejada aquest 2020 per la pandèmia del coronavirus, només per darrere d'Itàlia, que caurà un 11,2%.

En les previsions de primavera, Espanya era la tercera economia més perjudicada per les conseqüències negatives de la pandèmia, amb Grècia i Itàlia per davant. Però tres mesos després, segons els pronòstics de Brussel·les, l'Estat passa per davant de Grècia i se situa com la segona economia que més caurà, ja que per a l'economia italiana es preveu un retrocés de l'11,2% i per a la grega del 9%. De fet, França passa per davant de Grècia, i és també una de les economies que més veu empitjorar els auguris marcats dels càlculs de Brussel·les, amb una caiguda del 10,6% molt superior al 9% previst en l'última previsió.

La creixent desigualtat entre països

Per al conjunt de l'economia europea, la caiguda prevista és d'un 8,3% amb les menors pèrdues registrades a Polònia, Suècia i Dinamarca, on són inferiors al 6%. D'aquí que Brussel·les insisteixi en la preocupació per una sortida de la crisi desigual. El comissari d'Economia, Paolo Gentiloni, ha deixat clar que ja s'estan veient "àmplies divergències" entre els països. "Mentre tots estem sent colpejats per un xoc comú, està impactant els estats europeus de manera diferent". Per això Gentiloni ha aprofitat de nou per reivindicar la necessitat d'un pla europeu comú de recuperació econòmica, el pla que la Comissió Europea va proposar al maig i que els governs europeus encara no han aconseguit pactar, profundament dividits entre nord i sud.

"Els riscos s'estan materialitzant i els arguments a favor del pla de recuperació són més forts que mai", ha etzibat Gentiloni, avisant, doncs, que les xifres encara poden ser pitjors si no es respon ràpidament. Els líders europeus es reuneixen d'aquí una setmana amb l'objectiu, afavorit per la presidència alemanya de la UE, de tancar un paquet que, a proposta de la Comissió, ha d'ascendir a 750.000 milions d'euros (la majoria dels quals en forma de subsidis) per als països més colpejats. Espanya confia en poder aconseguir aquests fons europeus tenint en compte que és un dels països que menys esforç fiscal ha fet per recuperar la seva economia, principalment perquè no té espai.

Els països més tocats són també els més endeutats (Itàlia, Espanya i Grècia, per exemple), i per això depenen amb força dels fons europeus sempre preocupats per les posteriors retallades que se'ls poden exigir si han de continuar augmentant el deute. El debat continua sobre la taula, sobretot per la pressió de països com els Països Baixos, Àustria o Suècia, però per ara, com ha dit Gentiloni, no està previst posar data sobre quan caldrà tornar a patir pel dèficit públic, sinó més aviat pensar en reformar les normes fiscals europees i adaptar-les a les circumstàncies.

La recuperació serà més feble

Tampoc són encoratjadors els pronòstics per a la recuperació. No és només que la caiguda serà pitjor del que s'esperava, sinó que la recuperació també serà "menys sòlida" del projectat a la primavera. Els càlculs de Brussel·les auguren un repunt del 7,1% de l'economia espanyola el 2021, superior al de la mitjana europea, que serà del 5,8%.

Abans de la pandèmia, Espanya era un dels països europeus que més creixia, també perquè va ser un dels últims a sortir de l'última recessió. Per tant, tant l'economia europea com l'espanyola necessitaran més d'un any per recuperar-se de l'aturada provocada pel coronavirus.



I tot plegat en un context de previsions que assumeix que el major impacte econòmic de l'economia ja s'ha viscut aquest segon trimestre. El mateix Gentiloni, però, ha admès intranquil·litat en aquest sentit tenint en compte que es manté la incertesa i els riscos, sobretot perquè encara hi ha rebrots i a escala internacional segueixen augmentant els casos. Per això, no és només l'economia europea la que viu pronòstics més pessimistes, sinó que a nivell global, diu Brussel·les, l'escenari econòmic previst es deteriora, també en nombrosos mercats emergents en què l'augment de contagis ha provocat que s'hagin d'allargar les mesures de confinament.

"El cop a l'economia ha sigut tan fort que la recuperació parcial a la segona meitat de l'any no serà prou per fer recuperar el creixement anual de manera significativa", ha lamentat Gentiloni, que a més ha remarcat que el 2021 el PIB es mantindrà per sota dels nivells del 2019. Com ha reiterat el comissari d'Economia, s'està passant d'un estat "d'hibernació" de les economies a una " nova normalitat" i ja s'ha notat arreu d'Europa la recuperació de l'activitat, però no n'hi ha prou ni de bon tros per recuperar el que s'ha perdut només en un trimestre.