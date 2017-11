Brussel·les reclama una multa de 105.100 euros diaris a Espanya pel retard en la llei hipotecària

El govern espanyol s'ha excedit 19 mesos del termini que tenia per actualitzar la llei hipotecària en línia amb els cànons europeus. El ministre d'Economia, Luis de Guindos, comunicava el passat 3 de novembre l'aprovació definitiva de la reforma de la llei hipotecària en Consell de Ministres, una llei que encara ha de passar els tràmits parlamentaris. Però la Comissió Europea havia fixat de termini màxim fins al 21 de març del 2016 i, per això, ara reclama una sanció de 105.991 euros per cada dia de retard a l'Estat espanyol.

Així ho va sol·licitar l'executiu comunitari al Tribunal de Justícia de la Unió Europea (TUE), el passat 27 de setembre, tal com explica Europa Press. Una petició on demana que s'imposi aquesta sanció "coercitiva" amb un import que ha calculat "tenint en compte la gravetat i la durada de la infracció i l'efecte dissuasori en funció de la capacitat de pagament d'Espanya".

La Comissió ja va denunciar Espanya davant el TUE el passat abril, juntament amb Croàcia, Xipre i Portugal, per endarrerir-se en la seva obligació d'adaptar les seves normatives nacionals a les disposicions recollides per la directiva europea. Quan Guindos va comunicar l'aprovació definitiva del decret, ja va explicar que si no s'havia fet anteriorment, era perquè el govern espanyol estava en funcions el 2016, però també va admetre que faltava consens polític.

Aquesta no és la primera vegada que Espanya és multada per la UE per retards en aplicacions de normatives. L'últim cas –i el més polèmic– va ser el de la reforma de l'estiba, que va accelerar l'aprovació d'un decret llei que no va comptar amb el suport necessari del Congrés i en va bloquejar la tramitació.

Què implica la nova llei?

Prima l'interès a tipus fix, com potencia la banca

Tal com es va aprovar el 3 de novembre i, encara pendent del tràmit parlamentari, la nova llei hipotecària d'Espanya prima les hipoteques de tipus fix perquè cancel·la les comissions que fins ara s'havien de pagar per canviar d'una de tipus variable a les mencionades anteriorment. De fet, la banca està potenciant aquests crèdits hipotecaris de tipus fix perquè el context actual d'interessos baixos els impedeix obtenir altes rendibilitats amb el variable.

Segons la nova normativa, convertir un crèdit de tipus variable a fix no implicarà comissió a partir del tercer any i es rebaixaran els aranzels i la notaria. També es prohibirà als bancs que venguin productes vinculats a les hipoteques com ara assegurances de vida.

Un altre dels objectius és fer tot el procés més transparent. Per això, també estableix que, durant els set dies previs a la firma del contracte, l'hipotecat haurà de ser informat del seu contingut i de l'existència de clàusules que es puguin considerar abusives i opaques.

En el cas de les execucions hipotecàries, els desnonaments, la nova llei posa fi a la seva barra lliure i exigeix que els bancs deixin per escrit a partir de quin percentatge d'impagament es pot reclamar la devolució total del préstec.