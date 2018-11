La Comissió avisa que la sentència d'ATLL suposa un risc per al compliment del dèficit espanyol

Les previsions de dèficit públic del govern de Pedro Sánchez tampoc van en la línia de les d'Europa. En la seva última revisió sobre les previsions econòmiques del conjunt de la zona euro, la Comissió Europea (CE) preveu que Espanya tanqui el 2019 amb un dèficit públic del 2,1%, mentre que el govern de Pedro Sánchez el situa a l'1,8%. Sí que avalen el 2,7% de dèficit previst per a aquest 2018 però ja avisen que de cara al 2019 –on Sánchez té posats tots els esforços– els números vermells es disparen. A més, Brussel·les alerta que entre els factors que el poden elevar més del previst hi ha la sentència que anul·la la privatització d'Aigües Ter Llobregat (ATLL) que el Suprem va xifrar en un mínim de 440 milions d'euros. A més, en el seu informe de tardor, a la CE tampoc li queda clar quin serà el "rendiment" d'algunes de les noves mesures anunciades per Sánchez com l'augment del salari mínim. I fins i tot puntualitza que hi ha algunes mesures que poden arribar a no executar-se.

El Tribunal Suprem va confirmar l'anul·lació de la privatització d'ATLL i en va xifrar l'impacte mínim en uns 440 milions d'euros. Tot i això, Acciona –empresa a la qual s'havia adjudicat la gestió el 2015– reclamava a la Generalitat 1.000 milions d'euros perquè és la quantitat per la qual es va vendre. El Govern català, però, n'havia ingressat només 300 milions. A principis d'aquest any el Suprem va ratificar la decisió del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) que ja havia anul·lat l'adjudicació del contracte de gestió de l'abastiment d'aigua a Acciona en considerar que l a Generalitat va modificar les clàusules del concurs en un aclariment sobre el calendari d'obres que va fer el director de serveis del departament de Territori i Sostenibilitat. La privatització d'ATLL ha sigut la més gran de la història de Catalunya i, de fet, com apunta la Comissió Europea, suposa un risc per a les finances catalanes i, en últim terme, per a les espanyoles.

Sánchez tampoc compliria el dèficit

En tot cas, les previsions de la CE no estan en la línia de les del govern de Pedro Sánchez. Poc després de ser nomenada ministra d'Economia, Nadia Calviño va pactar amb les autoritats europees que el dèficit espanyol pogués arribar a l'1,8% mentre que el govern espanyol de Mariano Rajoy s'havia compromès a reduir-lo fins a l'1,3%. Després, el govern de Pedro Sánchez va fracassar en el seu intent d'aprovar aquest nou objectiu de dèficit –més flexible– al Congrés de Diputats.

Però, per ara, Sánchez també incompliria. La Comissió Europea preveu que tanqui el 2018 amb un dèficit del 2,7% i que només es redueixi fins al 2,1% el 2019, quan Calviño havia compromès un 1,8%. Les autoritats europees avisen que mesures com ara l'augment de les pensions i el del sou dels funcionaris o el permís de paternitat eleven la despesa pública espanyola. També reduiran els ingressos la rebaixa dels impostos (IRPF) a les rendes més baixes, apunta la CE, que assenyala que el govern de Sánchez té previst augmentar la recaptació per altres vies com ara la taxa a les tecnològiques o impostos mediambientals, però no entra a valorar si les previsions d'ingressos per aquestes mesures són encertades.



L'economia perd embranzida

Però s'acumulen cada vegada més els indicadors que constaten la frenada de l'economia. En les seves noves previsions de tardor, la Comissió Europea rebaixa dues dècimes més el creixement del PIB espanyol per a aquest 2018, fins al 2,6%. L'anterior previsió el deixava en un 2,8%. Tot i això, Espanya serà una de les tres economies, juntament amb Polònia i els Països Baixos, que creixeran per sobre de la mitjana europea, que es queda en un 2,1% per a aquest 2018. En canvi, la principal economia europea, Alemanya, creixerà per sota de la mitjana europea.