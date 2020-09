ByteDance contradiu els Estats Units: TikTok Global serà majoritàriament xinesa

Tot apuntava que el conflicte particular entre Trump i TikTok havia arribat a bon port, però l'últim comunicat que ha fet ByteDance (empresa propietària de l'aplicació) mostra que encara hi ha coses per resoldre. Entre elles, la més important: si TikTok serà una empresa en mans nord-americanes o xineses. Si ahir el govern dels Estats Units celebrava l'acord entre aquesta companyia i Oracle i Walmart per convertir TikTok en una empresa sense ingerències xineses, aquest dilluns ByteDance hi ha dit la seva: l'empresa resultant d'aquesta aliança, TikTok Global, llançarà una oferta pública d'accions per millorar "la seva estructura empresarial i la transparència" i que la intenció és acabar tenint el 80% de la participació de la nova empresa.

És a dir, que a ulls dels seus creadors, TikTok Global serà una mena de subsidiària de ByteDance que seguirà sota el control dels fundadors originals, encara que a la seva junta directiva hi hagi a partir d'ara el president de Walmart, Doug McMilion, a més del fundador de ByteDance, Zhang Yiming, i altres directius de la companyia xinesa. Però això queda lluny tant del missatge que han llançat aquest cap de setmana Oracle i Walmart com de la voluntat de Donald Trump de forçar l'empresa xinesa a buscar aliats nord-americans.

Dissabte mateix, el govern dels Estats Units va endarrerir el veto a TikTok, que entrava en vigor ahir, després que el president del país "beneís" un acord preliminar perquè l'aplicació pogués funcionar als Estats Units. Tenint en compte que l'origen dels recels contra l'aplicació venia del temor, expressat pel mateix Trump, que el govern xinès estigués emmagatzemant dades dels ciutadans nord-americans i fent espionatge industrial i governamental gràcies a elles, l'ajornament de les mesures contra l'aplicació s'entenien com una manera de celebrar la seva victòria en aquesta pugna.

De fet, pel que havien dit Oracle i Walmart, aquestes empreses tindrien la major part de la propietat de TikTok. Però avui, segons Reuters, els responsables de l'aplicació han assegurat que tot això eren rumors i que ByteDance no perdrà la majoria de l'empresa. En el mateix comunicat ByteDance ha explicat que Oracle tindrà accés de seguretat al codi font de TikTok, però que l'acord no inclou transferència d'algoritmes o altres tecnologies. El matís també juga amb un dels aspectes clau que Trump destacava de l'acord entre les companyies nord-americanes i la xinesa, que és garantir una seguretat del 100% gràcies a l'ús de núvols separats.