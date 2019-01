CCOO denuncia que el sou de Gortázar és 174 vegades més alt que el salari més baix de CaixaBank

La negociació entre la direcció de CaixaBank i els sindicats per l'ERO que afecta en principi 2.157 treballadors no està sent fàcil. Potser per això el sindicat CCOO ha lamentat aquest dijous que aquesta retallada de personal arriba en una empresa amb enormes diferències salarials: "La diferència entre l'empleat/da que menys guanya i el que més guanya (directiu) és de 174 vegades més gran". El sindicat detalla aquesta afirmació: el sou més baix és de 15.927 euros i el més elevat és de 2,6 milions d'euros. Aquest salari correspon al del conseller delegat, Gonzalo Gortázar.

CCOO denuncia aquest fet "davant l'afany de la direcció d'empitjorar les condicions laborals a CaixaBank", i explica també que el cost salarial del 20% que menys cobra és del 7%, mentre que el 20% que més cobra acapara el 37% d'aquesta partida.

Comissions fa aquesta protesta un dia abans que CaixaBank anunciï uns resultats que "amb tota probabilitat" seran els més alts de la història del banc, i recorda que són "el resultat de l'esforç de tota la plantilla".

Entre les mesures que acompanyen la retallada de plantilla (que el banc tradicionalment ha afrontat mitjançant baixes voluntàries i prejubilacions) el banc també planteja una ampliació d'horaris a les oficines i fer que les sucursals urbanes obrin totes les tardes dels dimarts, quan fins ara només ho feien els dijous.

CCOO ha reclamat també que es coneguin les condicions en què sortiran els empleats que hagin de deixar el banc. La direcció ha avançat que ho donarà a conèixer el proper dia 7 de febrer.