La CNMV multa CaixaBank amb 5 milions per pagar incentius prohibits

La Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV) ha imposat una multa de 5 milions d'euros a CaixaBank pel pagament d'incentius no permesos en l'àmbit de l'assessorament en matèria d'inversions en l'exercici 2014.

Aquesta infracció, declarada ferma en via administrativa, està tipificada com a "molt greu" en la llei del mercat de valors i respon a una resolució del consell de la CNMV del 27 de juny, segons consta en el Butlletí Oficial de l'Estat (BOE).

En concret, s'imposa una multa de 5 milions d'euros a CaixaBank per la percepció de tercers d'incentius no permesos en ocasió de la inversió en Institucions d'Inversió Col·lectiva, tant nacionals com estrangeres, en l'àmbit de l'assessorament en matèria d'inversions.

L'entitat ha informat que ja ha recorregut la sanció davant l'Audiència Nacional. Segons fonts de CaixaBank consultades per Europa Press, la multa respon a una inspecció de la CNMV efectuada el 2014 i el banc ja ha aplicat les peticions del supervisor respecte a les classes de fons afectades.