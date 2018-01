La CNMV manté el pols al govern espanyol i s'alinea amb Atlantia

La CNMV no només es fa enrere sinó que eleva el to en el conflicte que manté amb el govern espanyol sobre l'opa d'Atlantia sobre la catalana Abertis. L'organisme que presideix Sebastián Albella ha fet públic aquest dilluns un comunicat on explica la seva decisió de "mantenir l'autorització atorgada el 9 d'octubre del 2017 en relació amb l'oferta pública d'adquisició d'accions d'Abertis".

El regulador del mercat espanyol referenda així la seva posició després que el govern central la posés en dubte per considerar que ell també havia de dir-hi la seva. Es dona la circumstància que no només la italiana Atlantia vol Abertis: també ha entrat en la cursa Hochtief, filial alemanya del grup ACS, presidit per Florentino Pérez.

Els arguments del govern espanyol van en la línia que es considera que Abertis té actius en un mercat regulat (el de les infraestructures) i estratègics per a Espanya (en la seva participació del 90% a l'empresa de satèl·lits Hispasat). Segons els estatuts d'Hispasat, qualsevol canvi en el control de l'empresa hauria de tenir l'autorització del consell de ministres.

És per això que, després que la CNMV donés autorització a l'opa d'Atlantia, el govern va fer dos requeriments al grup italià. Fa només tres setmanes, Atlantia anunciava que acataria la voluntat de l'executiu de Mariano Rajoy i demanaria permís als ministeris de Foment i d’Energia, Turisme i Agenda Digital per comprar la companyia que presideix Salvador Alemany.

Però una vegada Atlantia ha fet aquest pas, la CNMV es manté en la convicció que no calia: segons assegura, el Reial Decret que regula les opes ja preveu "la possibilitat d'altres autoritzacions que es requereixin com a conseqüència de l'adquisició del control de la companyia objecte de l'oferta (...) que no hagin estat sol·licitades o obtingudes en autoritzar-se l'oferta".

Tanmateix, endureix el to per recordar que les autoritzacions prèvies contingudes a l'article 26.2 del reial decret d'opes constitueixen "una excepció al principi de lliure transmissibilitat de les accions de les societats cotitzades" i que per tant cal ser "restrictiu" amb el seu abast. Per últim, la CNMV es mostra confiada que l'opa seguirà el seu camí "amb normalitat".

Fonts del sector han expressat en les últimes setmanes el seu convenciment que l'executiu espanyol jugarà en aquest cas a favor de l'empresa de Florentino Pérez per mantenir l'espanyolitat d'una empresa de l'Íbex-35.