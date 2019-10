La CNMV suspèn en transparència i gènere les seves cotitzades

De totes les empreses que cotitzen a Espanya, només cinc diuen complir al 100% el codi de bon govern establert per la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). L’organisme regulador va publicar dimarts l’informe anual de govern corporatiu, en què s’explica que només Bankia, Corporación Financiera Alba, Euskatel, Ezentis i Lar España segueixen totes les recomanacions de bon govern fixades per la CNMV el 2015. L’informe també detalla que un 42% de les empreses cotitzades compleixen en un 90% el codi de bon govern, mentre que només tres empreses no arriben a un 60%.

Poques dones executives

Creixen les dones als consells, però no ocupen llocs de decisió

Segons detalla l’informe, la presència de les dones en els consells d’administració va arribar fins a un 19% durant el 2018, xifres que milloren lleugerament els registres de l’any anterior (18%). En el cas de l’Íbex-35, la presència de les dones va escalar fins a un 23%.

Aquest augment de dones a les empreses cotitzades, però, es va concentrar principalment en els càrrecs de conselleres independents i no en càrrecs amb poder de decisió. Malgrat això, el nombre de conselleres executives també va créixer fins a un 4,9% del total d’executius.

Aquestes xifres, tot i representar un petit augment, s’allunyen dels estàndards establerts per la CNMV en les recomanacions de bon govern. L’autoritat competent va marcar fa quatre anys que, de cara al 2020, almenys un 30% dels membres dels consells d’administració havien de ser dones. La CNMV titlla d’“insuficient” el paper de les dones en els consells i, a través de l’informe, demana a les empreses que incloguin objectius concrets per revertir la situació.

Lleu descens dels sous

Els executius s’abaixen el sou, però no les pensions

L’informe de la CNMV també mostra les rebaixes de sou reals dels diferents consellers executius. Els consellers de l’Íbex-35 van rebaixar les seves retribucions en un 6,8%, mentre que a la resta d’empreses cotitzades els sous van caure un 1%.

Aquest descens, però, queda compensat per la publicació dels plans d’estalvi consolidats pels executius. Un cop aplicats els sistemes de pensions, l’informe corregeix la rebaixa de sou i explica que la retribució mitjana dels consellers executius de l’Íbex-35 es va situar entorn dels 3 milions d’euros, només un 1,1% menys que l’any anterior. Pel que fa a la resta de companyies, el sou dels executius va arribar a augmentar un 2,2%, fins als 887.000 euros. Aquestes dades han sortit a la llum gràcies al nou model de declaració de retribucions imposat des de l’any passat per la CNMV.

Suspens en digitalització

Menys de la meitat tenen un portal de transparència online

L’informe presentat per la CNMV també revela que només un 41% de les empreses cotitzades mantenen un portal de transparència online sobre la informació de la seva junta general. Segons va declarar l’organisme regulador, aquesta recomanació és de les menys seguides per les empreses, juntament amb la separació de les comissions per a les retribucions i els nomenaments.

La CNMV estableix -tot i que no obliga- que els informes realitzats per les companyies sobre les sessions de les juntes haurien de publicar-se online amb antelació suficient a la pròxima junta general. L’organisme fins i tot recomana que les juntes siguin retransmeses en streaming. La transparència digital és una de les demandes que la CNMV va incorporar al codi de bon govern el 2015, fent-la explícita també en diversos aspectes sobre la gestió i els resultats de les empreses.