Cabify torna a Barcelona a partir de demà a través d'un 'truc' legal

Cabify torna demà a Barcelona, però ho fa amb una trampa legal. La companyia de lloguer de vehicles amb conductor (VTC) començarà a operar de nou a la capital catalana tot i el decret de la Generalitat que limita la seva activitat.

Aquest 'truc' consisteix en què l'empresa ha incorporat en els seus termes i condicions una via perquè l'usuari només hagi d'esperar els 15 minuts obligatoris per la precontractació la primera vegada que reserva un trajecte. En els viatges posteriors, la reserva podrà ser immediata, ja que l'aplicació hauria signat un contracte d'un any amb l'usuari, segons han confirmat a l'ARA fonts de l'empresa i el mateix responsable de Cabify a Espanya, Mariano Sylveria, al digital 'La Información'.

Després d'anunciar al gener que abandonava la ciutat a causa del decret aprovat per la Generalitat, ara anuncia que reobre la contractació a través de la seva aplicació a partir d'aquest dijous.

L'aplicació operarà una flota de 300 cotxes propis, mentre que abans de deixar Barcelona al gener treballava amb flotes de vehicles independents. "L'empresa surt al rescat del sector i dels milers de llocs de treball generats a Catalunya, amb l'adopció d'un nou i costós model de negoci", ha anunciat la companyia. Aquest nou model implicarà "un canvi significatiu en les seves condicions d'operació", ja que passarà a oferir el servei de lloguer de vehicles de transport amb conductor.

"Aquest model no és el millor per a una ciutat i una comunitat que són símbols d'innovació i progrés", ha dit en el comunicat l'empresa de VTC. "Malgrat les restriccions imposades a la seva activitat, Cabify aposta per oferir una resposta de qualitat al milió d'usuaris registrats a Catalunya", ha afegit.

La imposició d'un període de 15 minuts entre la contractació i el servei va ser el punt central de desacord inclòs en el decret del Govern entre les operadores de VTC i l'administració, així com la causa principal que va fer que les dues empreses més gran del sector, Cabify i Uber, abandonessin Barcelona.

Cabify s'ha mostrat confiada que el decret aprovat pel Govern "sigui declarat nul pels tribunals en un futur pròxim", ja que considera que vulnera la llibertat d'empresa. En aquest sentit, el Consell de Garanties Estatutàries ja va emetre un informe en què apunta que el període de 15 minuts vulneraria aquest dret.