Cabify diu que blinda la seva tornada a Barcelona perquè actua com les VTC tradicionals

Cabify opera des de dijous passat a Barcelona sota la forma jurídica de les empreses de vehicles amb conductor (VTC) més tradicionals, i per això considera que la seva tornada a la capital catalana té el suport jurídic, segons la documentació elaborada pels serveis jurídics de la mateixa empresa, tal com informa Europa Press.

D'acord amb aquesta forma jurídica i operativa, que és la que s'aplica als serveis de VTC tradicionals utilitzats per clients com hotels o altres empreses de diferents sectors, la precontractació dels 15 minuts que ha imposat la Generalitat no és aplicable al moment de la sol·licitud de cada viatge, un tràmit diferenciat de la mateixa contractació del servei de transport.

Fonts del sector assenyalen que el retorn de Cabify a Barcelona "està molt ben armat i sustentat jurídicament, ha estat objecte d'un treball molt minuciós i en el cas que fos qüestionat o es prengués alguna acció en contra seva, a la pràctica caldria fer el mateix amb les restants empreses de VTC tradicionals que segueixen operant a Catalunya amb normalitat".

L'anàlisi jurídica de l'empresa assenyala que "el servei que presta Cabify a Catalunya als seus usuaris és el de transport –i no el d'agència de viatges, que és el que utilitzava abans a Barcelona i segueix vigent a la resta d'Espanya– en les mateixes condicions que han fet les empreses tradicionals del sector VTC, la supervivència de les quals la mateixa Generalitat ha declarat que vol garantir".

Per posar en marxa aquest nou model, Cabify va adquirir una empresa de transport, VTC Prestige & Limousine SL, que és la societat a través de la qual ha començat a prestar els seus serveis des de dijous passat a Barcelona. Cabify ha subscrit amb aquesta empresa la cessió de la marca i l'ús de l'aplicació per contractar els seus serveis. A la pràctica, això suposa que el servei que ha començat a prestar a Catalunya és el de transport, amb un règim jurídic diferent al que estava utilitzant, d'agència de viatges.

Segons la documentació jurídica de la companyia, que ha estat compartida amb la resta de membres de la patronal Unauto VTC, "els usuaris que vulguin fer un trajecte a Catalunya han d'acceptar uns termes i condicions mitjançant els quals VTC Prestige & Limousine s'obliga a prestar un servei d'arrendament de vehicles amb conductor". Aquests serveis podran ser prestats per la mateixa Prestige & Limousine, els seus cotxes i conductors, o altres empreses de VTC, que d'aquesta manera podran sumar-se a aquesta nova manera d'operar, mitjançant un contracte per a la prestació del mateix servei a través de la societat operadora de Cabify a Catalunya.

"D'acord amb el model de negoci descrit –assenyala la documentació de Cabify– cal sostenir davant de la Generalitat que la contractació del servei de transport per l'usuari es du a terme quan aquest accepta les condicions del servei de transport que s'ofereix a través de l'aplicació de Cabify, de manera que és en aquest moment des del qual s'ha de comptar el termini de 15 minuts que ha de transcórrer entre la contractació i l'inici del trajecte".

Per a Cabify, "resulta evident que el decret de la Generalitat es refereix a la 'contractació', i no a la 'sol·licitud de serveis', com el moment des de quan es computen els quinze minuts" i, per tant, "la fórmula escollida per operar a Catalunya s'ajusta al 100% a la normativa que està en vigor i ha estat defensada per la mateixa Generalitat per a les VTC tradicionals, que és com Cabify opera ara a Barcelona".